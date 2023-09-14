Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.09
94,70
101,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край занял второе место по лесозаготовке в Сибири

Красноярский край занял второе место по лесозаготовке в Сибири
Автор фото: onlyyouqj. Иллюстрация: freepik.com

В целом Сибирский федеральный округ заготовил древесины больше всего в стране.

#НОВОСТИ

По итогу первых шести месяцев 2023 в Красноярском крае было заготовлено 9,3 млн кубометров леса, сообщает «Рослесинфорг».

Это второй результат по Сибири. На первом, с объемом лесозаготовки в 12,2 млн «кубов» идет Иркутская область, а на третьем — Томская (3,54 кубометром).

В целом по Сибирскому федеральному округу за отчетный период заготовлено более 27,8 млн. куб. метров древесины. Это больше, чем в других округах РФ.

На конец первого полугодия 2023 мы наблюдаем небольшое снижение объемов заготовки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но не стоит забывать, что активная заготовка в сибирских регионах начинается с приходом зимы, и сейчас наблюдается отложенный спрос на рынке из-за прошлогоднего снижения объемов, поэтому к концу года можно ожидать восстановления до уровня 2022», — отметили в «Рослесинфорге».

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку«Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку
  • «Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников«Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников
  • Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском краеКотюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
  • В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»
  • В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском краеВ Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском крае
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.