Красноярский край занял второе место по лесозаготовке в Сибири
В целом Сибирский федеральный округ заготовил древесины больше всего в стране.
По итогу первых шести месяцев 2023 в Красноярском крае было заготовлено 9,3 млн кубометров леса, сообщает «Рослесинфорг».
Это второй результат по Сибири. На первом, с объемом лесозаготовки в 12,2 млн «кубов» идет Иркутская область, а на третьем — Томская (3,54 кубометром).
В целом по Сибирскому федеральному округу за отчетный период заготовлено более 27,8 млн. куб. метров древесины. Это больше, чем в других округах РФ.
На конец первого полугодия 2023 мы наблюдаем небольшое снижение объемов заготовки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но не стоит забывать, что активная заготовка в сибирских регионах начинается с приходом зимы, и сейчас наблюдается отложенный спрос на рынке из-за прошлогоднего снижения объемов, поэтому к концу года можно ожидать восстановления до уровня 2022», — отметили в «Рослесинфорге».
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