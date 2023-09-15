В Красноярске разработали требования к внешнему облику строящихся зданий

Управление архитектуры администрации города подготовило требования к архитектурно-градостроительному облику. Методические рекомендации разработаны на основе Правил землепользования и застройки.

Строительные компании теперь должны учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам, а также материалам, которые будут использовать при возведении и облицовке зданий, сообщается на сайте мэрии.

В методических рекомендациях приводятся примеры приемлемых решений и недопустимых. Показано, как надо размещать объекты. Например, расстояние между зданиями должно составлять от 15 до 30 м в зависимости от этажности. Внешние блоки кондиционеров рекомендовано размещать в скрытых частях зданий. Запрещено использовать в отделке фасадов, балконов и лоджий профилированные металлические и асбестоцементные листы, а также пластик.

Для получения согласования архитектурно-градостроительного облика застройщику необходимо подготовить схему планировочной организации земельного участка, эскизы объемно-планировочных и архитектурных решений. Вместе с пояснительной запиской их нужно направить в управление архитектуры. Сделать это можно в рамках муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания 10 рабочих дней. Проект рассмотрит комиссия и вынесет свое решение», — рассказывает Юлия Соловарова, главный архитектор города — руководитель управления архитектуры.

Методические рекомендации можно найти на сайте мэрии.

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