В Красноярске разработали требования к внешнему облику строящихся зданий
Управление архитектуры администрации города подготовило требования к архитектурно-градостроительному облику. Методические рекомендации разработаны на основе Правил землепользования и застройки.
Для получения согласования архитектурно-градостроительного облика застройщику необходимо подготовить схему планировочной организации земельного участка, эскизы объемно-планировочных и архитектурных решений. Вместе с пояснительной запиской их нужно направить в управление архитектуры. Сделать это можно в рамках муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания 10 рабочих дней. Проект рассмотрит комиссия и вынесет свое решение», — рассказывает Юлия Соловарова, главный архитектор города — руководитель управления архитектуры.
Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.
В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.
Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска
Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.