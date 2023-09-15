Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
96,16
103,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске разработали требования к внешнему облику строящихся зданий

В Красноярске разработали требования к внешнему облику строящихся зданий
Иллюстрация: администрация города

Управление архитектуры администрации города подготовило требования к архитектурно-градостроительному облику. Методические рекомендации разработаны на основе Правил землепользования и застройки.

#НОВОСТИ
Строительные компании теперь должны учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам, а также материалам, которые будут использовать при возведении и облицовке зданий, сообщается на сайте мэрии.
 
В методических рекомендациях приводятся примеры приемлемых решений и недопустимых. Показано, как надо размещать объекты. Например, расстояние между зданиями должно составлять от 15 до 30 м в зависимости от этажности. Внешние блоки кондиционеров рекомендовано размещать в скрытых частях зданий. Запрещено использовать в отделке фасадов, балконов и лоджий профилированные металлические и асбестоцементные листы, а также пластик.
Для получения согласования архитектурно-градостроительного облика застройщику необходимо подготовить схему планировочной организации земельного участка, эскизы объемно-планировочных и архитектурных решений.  Вместе с пояснительной запиской  их нужно направить в управление архитектуры. Сделать это можно в рамках муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания 10 рабочих дней. Проект рассмотрит комиссия и вынесет свое решение», — рассказывает Юлия Соловарова, главный архитектор города — руководитель управления архитектуры.
Методические рекомендации можно найти на сайте мэрии.
 
Читайте также:

Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.

В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах

Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.

Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска

Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.

 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • «Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку«Давайте не торопить события», — Сергей Пономаренко прокомментировал возможную отставку
  • В Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском краеВ Центробанке рассказали о новой схеме мошенничества в Красноярском крае
  • Дату инаугурации нового губернатора Красноярского края назовут в пятницуДату инаугурации нового губернатора Красноярского края назовут в пятницу
  • Рядом с какими городами пройдет газопровод «Сила Сибири – 2»Рядом с какими городами пройдет газопровод «Сила Сибири – 2»
  • Мэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину ФоминыхМэр Красноярска уволил руководителя дирекции школьного питания Ирину Фоминых
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.