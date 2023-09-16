Сергей Сокол возвращается в Хакасию

Он досрочно сложит свои депутатские полномочия в государственной Думе Российской Федерации.

Сергей Сокол, экс-кандидат в губернаторы сибирского региона, выбывший из гонки перед самыми выборами заявил, что вернется в Республику Хакасия.

Информация о том, что г-н Сокол досрочно сложил свои полномочия в Госдуме появилась 15 сентября. Сегодня он подтвердил это в своем TГ-канале, где уточнил, что вернется в Хакассию в понедельник.

Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни».

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