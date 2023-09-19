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Красноярский край оказался в числе аутсайдеров по здоровому образу жизни

Красноярский край оказался в числе аутсайдеров по здоровому образу жизни
Автор фото: aleksandarlittlewolf. Иллюстрация: freepik.com

По этому показателю регион серьезно отстал от многих территорий как Сибири, так и России в целом.

#НОВОСТИ

По итогу 2022 Красноярский край набрал 49,8 балла по приверженности населения здоровому образу жизни, подсчитали аналитики агентства «РИА Рейтинг».

Они проанализировали данные о потреблении алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, занятиях спортом и условий труда во всех регионах РФ. Красноярский край со своим показателем занял 72 место по стране. Среди же сибирских регионов он оказался третьим с конца — хуже дела обстоят только в Иркутской области (46,3 балла) и Хакасии (36,6 балла). 

Самой же ЗОЖ-заряженой в СФО оказалась Омская область — ее итоговый балл равен 70,6. В масштабах страны это 29 результат.

Самими же «здоровыми» в РФ стали Чечня (97,5), Дагестан (97,2) и Кабардино-Балкария (90). Сложнее всего с этим обстоят дела в Магаданской области (33,9), Камчатском крае (33,5) и Еврейской АО (21,8).

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За семь месяцев этого года промышленное производство в регионе снизилось сильнее, чем даже в Туве.

Почти 15% населения Красноярского края живет за чертой бедности

Агентство РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования уровня доходов населения в регионах РФ на начало 2023. Красноярский край попал в первую треть таблицы.

Красноярский край потерял в социально-экономическом положении

Регион по-прежнему лидирует по этому показателю в Сибирском федеральном округе, но в соответствующем рейтинге опустился на одну позицию.

 

Автор: Петр Савельев
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