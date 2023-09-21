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Норильскую медь повезут в Китай по Севморпути

Норильскую медь повезут в Китай по Севморпути
Иллюстрация: t.me/nornickel_official

Компания «Норникель» объявила о планах освоения нового логистического маршрута.

#НОВОСТИ

По итогу навигации 2023 «Норникель» планирует отправить в Китай через Восточный транспортный коридор Северного морского пути 45 тыс. тонн меди. Об этом на конференции «Нева-2023» рассказал директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.

В прошлом году мы осуществили в летний период рейс собственным судном, перевезли партию меди. В этом году планируем нарастить объемы. В настоящее время одно из наших судов идет в Китай, и один рейс мы совершили привлеченным судном. Запланирована еще одна отправка осенью», — сказал он.

Ранее основные поставки меди в Китай «Норникель» проводил с Быстринского ГОКа, который расположен в Забайкалье.

Помимо меди компания планирует перевозить по Севморпути и другие металлы. Как рассказал Насыбуллов агентству ТАСС, речь идет о примерно 2.. 2,1 млн тонн по итогу 2023 и 2,4 млн — в 2024.

Напомним, что в октябре 2022 было заключено соглашение между Минвостокразвития, «Росатомом» и российскими компаниями, в числе которых был и «Норникель», об объемах перевозок по Северному морскому пути до 2030. В тот же период Насыбуллов рассказывал, что компания подумывает над созданием собственного флота для нужд экспорта.

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«Норникель» и «Атомфлот» подписали долгосрочный договор на привлечение ледокола проекта 22220. Это часть партнерства металлургического гиганта и Росатома с целью развития Северного морского пути.

«Норникель» и «Росатом» продлили ледокольное соглашение

Предыдущий вариант соглашения был подписан в 2018 году. Теперь его продлили до 2030 года. Также металлурги могут проинвестировать строительство новых ледоколов.

«Норникель» подключится к «Восток Ойлу»

Для нужд нефтяного проекта будет использоваться логистическая инфраструктура металлургического гиганта, которая будет соответствующим образом модернизирована.

На «Восток Ойл» по морю завезли полмиллиона тонн материалов и оборудования

Нынешний зимний завоз оказался рекордным по объемам грузов, необходимых для реализации проекта.

Автор: Петр Савельев
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