Норильскую медь повезут в Китай по Севморпути

Компания «Норникель» объявила о планах освоения нового логистического маршрута.

По итогу навигации 2023 «Норникель» планирует отправить в Китай через Восточный транспортный коридор Северного морского пути 45 тыс. тонн меди. Об этом на конференции «Нева-2023» рассказал директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов.

В прошлом году мы осуществили в летний период рейс собственным судном, перевезли партию меди. В этом году планируем нарастить объемы. В настоящее время одно из наших судов идет в Китай, и один рейс мы совершили привлеченным судном. Запланирована еще одна отправка осенью», — сказал он.

Ранее основные поставки меди в Китай «Норникель» проводил с Быстринского ГОКа, который расположен в Забайкалье.

Помимо меди компания планирует перевозить по Севморпути и другие металлы. Как рассказал Насыбуллов агентству ТАСС, речь идет о примерно 2.. 2,1 млн тонн по итогу 2023 и 2,4 млн — в 2024.

Напомним, что в октябре 2022 было заключено соглашение между Минвостокразвития, «Росатомом» и российскими компаниями, в числе которых был и «Норникель», об объемах перевозок по Северному морскому пути до 2030. В тот же период Насыбуллов рассказывал, что компания подумывает над созданием собственного флота для нужд экспорта.

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