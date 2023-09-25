В Красноярске отменен приговор бывшему главе УДИБ Евгению Петрюку

Евгения Петрюка подозревали в халатности, которая привела к травмированию и гибели людей после нападения на них собак. Чиновник был оправдан, но теперь дело рассмотрят опять.

Такое решение принял Восьмой кассационный суд в Кемерове на основании представления прокуратуры края. В ближайшее время материалы уголовного дела направят в Октябрьский районный суд, который вновь рассмотрит дело, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как было доказано ранее, в 2019...2020 Евгений Петрюк должным образом не организовал отлов в приюты бродячих собак. В итоге несколько раз бездомные животные напали на красноярцев. Тогда погибли 4 человека, еще двое, в том ребенок, получили травмы. В августе 2022 Октябрьский районный суд оправдал мужчину, в феврале 2023 Красноярский краевой суд в апелляции признал вынесенный приговор законным.

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