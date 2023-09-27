На развитие здравоохранения в Красноярском крае выделили 338 млрд рублей
На заседании правительства региона утвердили госпрограмму «Развитие здравоохранения». Объем финансирования отрасли в 2024...2026 составит 338 млрд рублей.
Заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко провёл совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к проведению в 2024 году XX Красноярского экономического форума.
Не связанный с нефтью и газом бизнес Красноярского края заработал 1,25 трлн рублей
По ее объемам регион уступил лишь Кемеровской области, а вот по динамике оказался только третьим.
Главу Минздрава края оштрафовали на 10000 рублей за 1 тысячу нарушений в работе больниц
Проверка здравоохранения закончилась выявлением тысячи нарушений, внесением 200 представлений, возбуждением 120 административных дел, 5 поводами для уголовных дел, и штрафом в 10 тыс. Борису Немику.