На развитие здравоохранения в Красноярском крае выделили 338 млрд рублей

На заседании правительства региона утвердили госпрограмму «Развитие здравоохранения». Объем финансирования отрасли в 2024...2026 составит 338 млрд рублей.

Средства пойдут на закупку лекарств, оказание медицинской помощи, заработную плату медицинских работников, строительство и ремонт объектов здравоохранения, обновление медицинского автопарка, покупку нового оборудования. За три года планируют построить и спроектировать 46 учреждений, отремонтировать 80 объектов, возвести 93 ФАПа, купить более 1300 единиц медоборудования, приобрести 101 автомобиль.

Среди конкретных планов, например, завершение строительства поликлиник в микрорайоне Пашенный и поселке Емельяново, строительство двух вертолетных площадок в Канске и Лесосибирске, здания лечебного корпуса Северо-Енисейской районной больницы, новой станции скорой медицинской помощи в Лесосибирске, проектирование поликлиник в Козульке и Минусинске, реконструкция травмпункта на ул. Джамбульской в Красноярске, поликлиники Ачинской межрайонной больницы и главного корпуса Рыбинской районной больницы,

Кроме того, в Красноярске продолжится строительство первой очереди детской многопрофильной больницы.

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