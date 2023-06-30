Главу красноярского минздрава оштрафовали на 10 тысяч за тысячу нарушений в работе больниц

Проверка здравоохранения закончилась выявлением тысячи нарушений, внесением 200 представлений, возбуждением 120 административных дел, 5 поводами для уголовных дел, и штрафом в 10 тыс. Борису Немику.

Более тысячи нарушений в функционировании красноярской системы здравоохранения выявила краевая прокуратура. После завершения комплексной проверки было внесено больше 200 представлений и возбуждено 120 административных дел. Кроме того, в органы следствия направили пять материалов, которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел.

На расширенном заседании Роман Тютюник, прокурор края, подчеркнул многочисленность и системность проблем отрасли.

На июнь 2023 в 25 красноярских учреждениях здравоохранения нет доступной медпомощи.

Остаются нерабочими 50 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 17 находятся в ситуации жесткого дефицита специалистов. Вообще проблемы с укомплектованностью выявили в 40 районах.

При этом в каждой третьей больнице не соблюдаются права медицинских работников на оплату труда и надлежащие рабочие условия, отмечают в прокуратуре.

В ходе проверки обнаружили и находящиеся в ненадлежащем для оказания помощи здания.

Под большим вопросом и лекарственное обеспечение жителей: на начало 2023 зафиксировано пять тысяч отложенных рецептов.

Выявлены нарушения и в региональном министерстве здравоохранения. Это неэффективность ведомственного контроля, ненадлежащая организация маршрутизации пациентов. Не решается вопрос с равномерным распределением нагрузки на коечный фонд. Имеются недостатки в кадровой политике: недостаточно прорабатываются вопросы жилищных и социальных прав медперсонала. Возникли претензии к организации закупок и распределению по аптекам лекарств, финансированию высокотехнологичных операций», — сообщает красноярская прокуратура.

Кроме внесения предписаний и возбуждения дел итогом проверки стал штраф, назначенный и. о. министра здравоохранения края: за все выявленные нарушения и недостижение показателей нацпроекта «Здравоохранение» Борис Немик должен заплатить 10 тыс. рублей.

Устранение нарушений в сфере красноярского здравоохранения теперь находится на личном контроле прокурора края.

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