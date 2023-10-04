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«Ёбидоёби» намерена оспорить смену названия в Верховном суде

«Ёбидоёби» намерена оспорить смену названия в Верховном суде
Иллюстрация: 8photo / freepik.com

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационной жалобы сети «Ёбидоёби». В ней компания просила отменить решение Арбитражного суда края о смене названия в течение 3 месяцев.

#НОВОСТИ
Юристы «Ёбидоёби» обратили внимание суда на срок исковой давности в три года. В ФНС «Ёбидоёби» зарегистрировали в 2016 году, но иск был подан через 6 лет. Но суд отказал в удовлетворении жалобы. Теперь руководство доставки собирается отстаивать фирменное наименование в Верховном суде.
Мы будем отстаивать наименование в Верховном суде. При необходимости дойдем до Конституционного суда, но менять название и проводить ребрендинг точно не планируем», — сообщил Константин Зимен, сооснователь «Ёбидоёби». 
Ранее Арбитражный суд пришел к выводу, что название «Ёбидоёби» вызывает ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка. Компания же утверждает, что название в переводе с японского «День недели — суббота». 

Справка

 
«Ёбидоёби» – сеть доставки суши и роллов, которая работает с 2016. Филиалы открываются по франшизы. Сегодня у сети более 80 партнеров в 159 городах России.
 

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Автор: Петр Савельев
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