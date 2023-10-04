«Ёбидоёби» намерена оспорить смену названия в Верховном суде

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении кассационной жалобы сети «Ёбидоёби». В ней компания просила отменить решение Арбитражного суда края о смене названия в течение 3 месяцев.

Юристы «Ёбидоёби» обратили внимание суда на срок исковой давности в три года. В ФНС «Ёбидоёби» зарегистрировали в 2016 году, но иск был подан через 6 лет. Но суд отказал в удовлетворении жалобы. Теперь руководство доставки собирается отстаивать фирменное наименование в Верховном суде.

Мы будем отстаивать наименование в Верховном суде. При необходимости дойдем до Конституционного суда, но менять название и проводить ребрендинг точно не планируем», — сообщил Константин Зимен, сооснователь «Ёбидоёби».

Ранее Арбитражный суд пришел к выводу, что название «Ёбидоёби» вызывает ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка. Компания же утверждает, что название в переводе с японского «День недели — суббота».