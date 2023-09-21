Компания «Ёбидоёби» снова судится из-за названия

Теперь она пошла в Суд по интеллектуальным правам с той же жалобой, которая раньше оставалась без движения.

Доставка суши и роллов «Ёбидоёби» снова пошла в Суд по интеллектуальным правам, требуя отменить ранее принятые постановления о изменении названия, сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.

Это решение было принято Арбитражем еще в марте 2022, а после его поддержал и Третий апелляционный суд. Суть претензий в том, что название компании «с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка».

В «Ёбидоёби» же продолжают настаивать на том, что это в переводе с японского означает «День недели — суббота», с чем и обратились в Суд по интеллектуальным правам, но не заплатили 1 500 рублей госпошлины, из-за чего жалоба осталась без движения.

Теперь же ее приняли к производству. Заседание суда назначено на 3 октября 2023.

Компания «Ёбидоёби» зарегистрирована в Саранске (Мордовия) в 2016. Ее официальными учредителями с весны этого год на паритетных правах являются Жанна Зимен и Татьяна Прадед. Ранее ими были Константин Зимен, который сейчас является гендиректором организации, и Дмитрий Прадед. По данным налоговиков, в 2022 компания заработала 10 млн рублей чистой прибыли (+7% к 2021) при выручке 184,1 млн рублей (+25% к 2021). Ее активы при этом увеличились на 49% (до 35,5 млн рублей), а капитал и резервы — на 90% (до 21,2 млн рублей).

Читайте также:

Сеть суши собирается создать «Ассоциацию брендов со спорным неймингом»

Сегодня третий арбитражный апелляционный суд обязал сменить название юридического лица «Ёбидоёби». Но сеть намерена бороться за спорный креатив, создав сообщество.

«Сиськи пива»: как сеть суши «Ёбидоёби» решила не сдаваться суду

Молодые предприниматели выступают за маркетинг без вложений. В ближайшую неделю первая точка скандальной сети суши появится в ОАЭ и «есть амбициозные планы развивать проект и дальше за рубежом».

Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia

Красноярские рестораны практически заняли четверть лонг-листа гастропремии. Ищем свои любимые рестораны в списке.