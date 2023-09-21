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Компания «Ёбидоёби» снова судится из-за названия

Компания «Ёбидоёби» снова судится из-за названия
Иллюстрация: freepik.com

Теперь она пошла в Суд по интеллектуальным правам с той же жалобой, которая раньше оставалась без движения.

#НОВОСТИ

Доставка суши и роллов «Ёбидоёби» снова пошла в Суд по интеллектуальным правам, требуя отменить ранее принятые постановления о изменении названия, сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.

Это решение было принято Арбитражем еще в марте 2022, а после его поддержал и Третий апелляционный суд. Суть претензий в том, что название компании «с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка».

В «Ёбидоёби» же продолжают настаивать на том, что это в переводе с японского означает «День недели — суббота», с чем и обратились в Суд по интеллектуальным правам, но не заплатили 1 500 рублей госпошлины, из-за чего жалоба осталась без движения.

Теперь же ее приняли к производству. Заседание суда назначено на 3 октября 2023.

Компания «Ёбидоёби» зарегистрирована в Саранске (Мордовия) в 2016. Ее официальными учредителями с весны этого год на паритетных правах являются Жанна Зимен и Татьяна Прадед. Ранее ими были Константин Зимен, который сейчас является гендиректором организации, и Дмитрий Прадед. По данным налоговиков, в 2022 компания заработала 10 млн рублей чистой прибыли (+7% к 2021) при выручке 184,1 млн рублей (+25% к 2021). Ее активы при этом увеличились на 49% (до 35,5 млн рублей), а капитал и резервы — на 90% (до 21,2 млн рублей).

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Автор: Петр Савельев
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