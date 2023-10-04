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Аэропорт Красноярска подготовили к зиме

Аэропорт Красноярска подготовили к зиме
Автор фото: Алексей Волошин. Иллюстрация: Аэропорт Красноярска

Ответственные службы воздушной гавани проверили готовность спецтехники к осенне-зимнему периоду. Все аэродромные машины прошли сезонное техобслуживание

#НОВОСТИ

В международном аэропорту Красноярск рассказали о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду. Вся специальная аэродромная техника, а это снегоуборочные машины и тракторы, машины для противообледенительной обработки самолетов и перронные автобусы, прошла сезонное техническое обслуживание.

Готовность спецтехники проверили ответственные аэропорта.

По словам гендиректора международного аэропорта Красноярск Евгения Владимирова, воздушная гавань полностью готова к зиме

Впереди нас ждет осенне-зимний период, а вместе с ним и экстремальные погодные условия, связанные с низкими температурами и снегопадами. Уверены, что мы сможем справиться с любыми вызовами, которые приносит суровая сибирская зима. Также мы продолжаем работу по модернизации и обновлению автопарка аэропорта – в нашем распоряжении появилась новая спецтехника, которая поможет нам ускорить процесс обслуживания воздушных судов, - рассказал Евгений Владимиров.

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Автор: Петр Савельев
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