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Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края

Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей Красноярского края. Документ размещен на сайте Кремля.

#НОВОСТИ
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоился Анатолий Магдысюк, электромеханик Ачинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Красноярской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - филиала РЖД.
 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Сергей Галашников, капитан-механик теплохода Подтесовской ремонтно-эксплуатационной базы флота «Енисейского речного пароходства».
 
Нина Кардаш, ведущий инженер Красноярской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Красноярской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала РЖД, награждена медалью  «За развитие Сибири и Дальнего Востока».
 
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Автор: Петр Савельев
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