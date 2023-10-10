Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами жителей Красноярского края. Документ размещен на сайте Кремля.
Знаки отличия обладателям государственных, ведомственных и краевых наград вручил Михаил Котюков, врио губернатора края.
Красноярские предприниматели получили золото на продовольственной выставке WORLDFOOD-2023
Четыре красноярские компании приняли участие в международной продовольственной выставке в Москве. Продукция двух предпринимателей отмечена золотыми медалями.
Компании просят предложить кандидатов на звание «Заслуженный экономист Красноярского края»
В регионе начнут присваивать звание «Заслуженный экономист Красноярского края». Организации могут предложить своих кандидатов на присвоение этого звания.