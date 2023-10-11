Сотрудница Сбера из Красноярска вышла в финал международного конкурса красоты

Стали известны финалисты конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». В числе 30 участниц — 23-летняя Дарья Тукиш из Красноярска.

Девушка работает клиентским менеджером в Сбере. Окончила СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Ее девиз — «Неважно, будешь ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, чем вчера».

Финал состоится 25 ноября в Москве. Девушки будут бороться за главный приз – 3 000 000 рублей, корону победительницы и рекламный контракт с тремя российскими брендами. До финала офисным работникам предстоит участвовать в спортивных тренировках, репетициях творческих номеров, примерке коллекций, фотосессиях, экскурсиях и мастер-классах.

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