Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.10
99,93
105,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские дизайнеры могут получить 1 млн от Арктической стартап-экспедиции CREATIVETECH

Красноярские дизайнеры могут получить 1 млн от Арктической стартап-экспедиции CREATIVETECH
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Общий призовой фонд конкурса — 8 млн рублей. Для потенциальных участников открыты 8 направлений: от городской среды и ювелирного дела до разработки игр и кино. Заявки принимаются до 24 октября.

#НОВОСТИ

Креаторы Красноярского края могут стать участниками Арктической стартап-экспедиции, также известной как проект CREATIVETECH. Организаторы обещают поддержать креативные проекты в таких направлениях:

  • анимация и графика;
  • городская среда;
  • дизайн одежды;
  • кино;
  • разработка игр;
  • предметный дизайн,
  • IT и разработка ПО;
  • ювелирное дело.

Прием заявок по большинству этих направлений еще открыт. Но податься на некоторые из них можно будет только в 2024.

А вот поторопиться с подачей заявки стоит дизайнерам одежды — по их направлению конкурс открыт до 24 октября 2023. Назвать победителей обещают 3 ноября. Главный приз этого направления — один миллион рублей для развития собственного бренда.

В 2023 в составе экспертов:

  • Виктории Ракуса, основатель международного бренда готовых выкроек VikiSews;
  • Андрей Коновалов, эксперт по развитию креативных индустрий Минвостокразвития и АСИ;
  • Кристина Теняева, основатель проекта FashionProduction. ru, эксперт по производству и созданию одежды в Китае, России и Европе;
  • Дина Кенгирбаева, креативный директор в холдинге NL Group, эксперт по дизайну и созданию коллекций;
  • Зоя Липатникова, руководитель объединения молодых дизайнеров «Cherdak Forever»;
  • Kate Zokh, дизайнер и художник, основатель одноименного бренда, автор выставки «Глубина сердечного опыта».

Подать заявку можно на официальном сайте Арктической экспедиции.

справка «дк»

 
Конкурс предназначен для тех, кто живет и создает в регионах Дальнего Востока и Арктики: подать заявку на CREATIVETECH могут жители из 18 северных территорий. Среди них Амурская, Архангельская, Еврейская автономная области; Забайкальский, Камчатский и Красноярский край; Магаданская, Мурманская, Сахалинская области; Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Карелия, Коми и Саха; Приморский и Хабаровский край.

Читайте также:

Лаборатория современной музыки musicAeterna Youth пройдет в Красноярске осенью 2023

Молодые музыканты смогут участвовать в ней бесплатно, но понадобится пройти предварительный отбор. Подать заявки можно до 16 октября включительно. Мастер-классы проведут в Красноярской филармонии.

Красноярский край снова вошел в программу Российской креативной недели

В 2023 в Москву привезут кино, гастрономию и моду Красноярска и региона. Такие «гастроли» — новый формат для креаторов края.

Дело в деньгах: как красноярских креаторов учат управлять бюджетами

Каких рисков стоит собственное дело, во сколько они могут обойтись, и как к этому подготовиться — разбирались представители креативных индустрий на интенсиве по финансовой грамотности.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»В Красноярск заходит сеть ресторанов «Мидийное место»
  • Владимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского краяВладимир Путин удостоил госнаград троих жителей Красноярского края
  • В Красноярске закрылись «Перцы» на МираВ Красноярске закрылись «Перцы» на Мира
  • «Переезду быть»: «РусГидро» нашла подрядчика для ремонта штаб-квартиры в Красноярске«Переезду быть»: «РусГидро» нашла подрядчика для ремонта штаб-квартиры в Красноярске
  • Сеть «Лукойл» заходит в КрасноярскСеть «Лукойл» заходит в Красноярск
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.