Красноярские дизайнеры могут получить 1 млн от Арктической стартап-экспедиции CREATIVETECH
Общий призовой фонд конкурса — 8 млн рублей. Для потенциальных участников открыты 8 направлений: от городской среды и ювелирного дела до разработки игр и кино. Заявки принимаются до 24 октября.
Креаторы Красноярского края могут стать участниками Арктической стартап-экспедиции, также известной как проект CREATIVETECH. Организаторы обещают поддержать креативные проекты в таких направлениях:
- анимация и графика;
- городская среда;
- дизайн одежды;
- кино;
- разработка игр;
- предметный дизайн,
- IT и разработка ПО;
- ювелирное дело.
Прием заявок по большинству этих направлений еще открыт. Но податься на некоторые из них можно будет только в 2024.
А вот поторопиться с подачей заявки стоит дизайнерам одежды — по их направлению конкурс открыт до 24 октября 2023. Назвать победителей обещают 3 ноября. Главный приз этого направления — один миллион рублей для развития собственного бренда.
В 2023 в составе экспертов:
- Виктории Ракуса, основатель международного бренда готовых выкроек VikiSews;
- Андрей Коновалов, эксперт по развитию креативных индустрий Минвостокразвития и АСИ;
- Кристина Теняева, основатель проекта FashionProduction. ru, эксперт по производству и созданию одежды в Китае, России и Европе;
- Дина Кенгирбаева, креативный директор в холдинге NL Group, эксперт по дизайну и созданию коллекций;
- Зоя Липатникова, руководитель объединения молодых дизайнеров «Cherdak Forever»;
- Kate Zokh, дизайнер и художник, основатель одноименного бренда, автор выставки «Глубина сердечного опыта».
Подать заявку можно на официальном сайте Арктической экспедиции.
справка «дк»
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