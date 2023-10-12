Красноярские дизайнеры могут получить 1 млн от Арктической стартап-экспедиции CREATIVETECH

Общий призовой фонд конкурса — 8 млн рублей. Для потенциальных участников открыты 8 направлений: от городской среды и ювелирного дела до разработки игр и кино. Заявки принимаются до 24 октября.

Креаторы Красноярского края могут стать участниками Арктической стартап-экспедиции, также известной как проект CREATIVETECH. Организаторы обещают поддержать креативные проекты в таких направлениях:

анимация и графика;

городская среда;

дизайн одежды;

кино;

разработка игр;

предметный дизайн,

IT и разработка ПО;

ювелирное дело.

Прием заявок по большинству этих направлений еще открыт. Но податься на некоторые из них можно будет только в 2024.

А вот поторопиться с подачей заявки стоит дизайнерам одежды — по их направлению конкурс открыт до 24 октября 2023. Назвать победителей обещают 3 ноября. Главный приз этого направления — один миллион рублей для развития собственного бренда.

В 2023 в составе экспертов:

Виктории Ракуса, основатель международного бренда готовых выкроек VikiSews;

Андрей Коновалов, эксперт по развитию креативных индустрий Минвостокразвития и АСИ;

Кристина Теняева, основатель проекта FashionProduction. ru, эксперт по производству и созданию одежды в Китае, России и Европе;

Дина Кенгирбаева, креативный директор в холдинге NL Group, эксперт по дизайну и созданию коллекций;

Зоя Липатникова, руководитель объединения молодых дизайнеров «Cherdak Forever»;

Kate Zokh, дизайнер и художник, основатель одноименного бренда, автор выставки «Глубина сердечного опыта».

Подать заявку можно на официальном сайте Арктической экспедиции.

справка «дк» Конкурс предназначен для тех, кто живет и создает в регионах Дальнего Востока и Арктики: подать заявку на CREATIVETECH могут жители из 18 северных территорий. Среди них Амурская, Архангельская, Еврейская автономная области; Забайкальский, Камчатский и Красноярский край; Магаданская, Мурманская, Сахалинская области; Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Карелия, Коми и Саха; Приморский и Хабаровский край.

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