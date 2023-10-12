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Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023

Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023
Иллюстрация: kstati-fest.ru

Программа фестиваля запланирована на 14-15 октября. Все мероприятия пройдут на базе Информационного центра по атомной энергии. Регистрация на события «КСТАТИ» еще открыта.

#НОВОСТИ
14 и 15 октября в Красноярске пройдет фестиваль науки «КСТАТИ»: вся программа состоится в стенах Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). В 2023 темой научного уикенда выбрали историю науки.
 
Ведущие российские ученые и специалисты расскажут о развитии и изменении научной парадигмы и методологии в течение времени, а также о том, как менялся взгляд на объекты исследования в астрофизике, математике, химии и других науках», — поясняют в ИЦАЭ.
 
В этом году в программе «КСТАТИ» — live-встречи с учеными, разговоры об истории, научно-популярные ток-шоу, мастер-класс по диджеингу, а также Science drama от Красноярского ТЮЗа.
 
Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023 1
 
Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023 2
 
Узнать больше подробностей о событиях фестиваля науки можно в соцсетях Информационного центра по атомной энергии. Там же можно найти все ссылки для регистрации на все мероприятия «КСТАТИ». Вход на них будет бесплатным, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию.
 
О том, как фестиваль проходит в других городах, можно узнать на официальном сайте фестиваля.

справка «ДК»

 
Фестиваль проводится с 2015 в разных городах России и зарубежья. Основные тематические векторы — наука, образование, техническое творчество, атомная энергетика. Фестиваль науки «КСТАТИ» — площадка для презентации достижений отечественной науки и техники, работы высокотехнологичных наукоемких отраслей производства, перспектив развития атомных технологий в России и в мире.
 
«КСТАТИ» сотрудничает более чем с 70 научными экспертами ведущих научных организаций в России и за рубежом. Например, в их числе: Артем Оганов, Ph. D. в кристаллографии University College London, доктор наук (Habilitation) Швейцарского федерального политехнического института в Цюрихе, профессор Университета штата Нью-Йорк, адъюнкт-профессор МГУ; Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, член Европейской Академии, лауреат премии имени Александра Баева, член Общественного совета Минобрнауки, один из основателей Диссернета; Александр Каплан, доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук; Елена Вишленкова, профессор Кафедры социальной истории НИУ ВШЭ; Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель».
 

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Автор: Петр Савельев
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