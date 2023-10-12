Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023
Программа фестиваля запланирована на 14-15 октября. Все мероприятия пройдут на базе Информационного центра по атомной энергии. Регистрация на события «КСТАТИ» еще открыта.
Ведущие российские ученые и специалисты расскажут о развитии и изменении научной парадигмы и методологии в течение времени, а также о том, как менялся взгляд на объекты исследования в астрофизике, математике, химии и других науках», — поясняют в ИЦАЭ.
справка «ДК»
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