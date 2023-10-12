Фестиваль науки «КСТАТИ» пройдет в Красноярске в октябре 2023

Программа фестиваля запланирована на 14-15 октября. Все мероприятия пройдут на базе Информационного центра по атомной энергии. Регистрация на события «КСТАТИ» еще открыта.

14 и 15 октября в Красноярске пройдет фестиваль науки «КСТАТИ»: вся программа состоится в стенах Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). В 2023 темой научного уикенда выбрали историю науки.

Ведущие российские ученые и специалисты расскажут о развитии и изменении научной парадигмы и методологии в течение времени, а также о том, как менялся взгляд на объекты исследования в астрофизике, математике, химии и других науках», — поясняют в ИЦАЭ.

В этом году в программе «КСТАТИ» — live-встречи с учеными, разговоры об истории, научно-популярные ток-шоу, мастер-класс по диджеингу, а также Science drama от Красноярского ТЮЗа.

Узнать больше подробностей о событиях фестиваля науки можно в соцсетях Информационного центра по атомной энергии . Там же можно найти все ссылки для регистрации на все мероприятия «КСТАТИ». Вход на них будет бесплатным, но организаторы просят пройти предварительную регистрацию.

О том, как фестиваль проходит в других городах, можно узнать на официальном сайте фестиваля .