КПД предпринимателя будущего: каким был бизнес-форум «Код лидера»

Вторая декада октября открылась событием, которое значилось в календарях многих предпринимателей Красноярска. 11 и 12 октября прошел международный бизнес-форум «Код лидера» от TIKSAN GROUP.

Первый форум прошел в марте 2023 — осеннее событие получилось еще более масштабным и насыщенным. К октябрю «Код лидера» расширил географию: к форуму присоединились спикеры не только из Красноярска, но также Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Хакасии, Казахстана, Южной Кореи. Целью каждого было поделиться в первую очередь конкретными инструментами и технологиями, которые дают возможность вывести бизнес на новый уровень и стать настоящими лидерами. Причем не только для своих команд, но и для себя.

В программу форума включили два блока: один сформировали из выступлений спикеров, а второй отдали практике в формате мастермайнда. Передавать знания — одна из главных миссий «Кода лидера». Поэтому принцип и слоган форума: «Что отдаешь, то и получаешь».

Сергей Ким, создатель TIKSAN GROUP, поделился с участниками форума историей компании, представительства которой сейчас находятся в 100 городах разных стран.

Когда вы что-то делаете для людей, знайте все перемножится... Секрет истинного счастья — любовь к своему делу, которым ты занимаешься. Любовь к людям», — такими словами Сергей Ким открыл форум 11 октября.

Одним из знаковых спикеров стал Саидмурод Давлатов — бизнес-тренер, президент Международного центра развития человека «САМО», автор серии книг о достижении финансового благополучия. В своем выступлении он сделал акцент на том, в чем разница между Лидером Прошлого и по-настоящему успешным Лидером Будущего.

Валюта XXI века — правильная коммуникация с окружающим миром. Лидер должен выращивать лидеров», — уверен Саидмурод Давлатов.

Подчеркнул он и важность образования — по мнению спикера, именно знания дают человеку возможность открывать для себя новые шансы.

Не надо себя искать в этом мире — создавайте себя в нем», — резюмировал Саидмурод Давлатов.

В команду спикеров включили и Владимира Мариновича — эксперт по цифровой трансформации бизнесов и основатель бизнес-школы «Вверх». Один из его главных тезисов: команду бизнеса любого масштаба необходимо наполнять только теми, кого по-настоящему вдохновляет само дело, а не удерживает оклад.

Поиск эффективной мотивации — попытка исправить ошибку найма», — считает Владимир Маринович.

Еще одним спикером стала Ольга Харитонова — эдвайзер, бизнес-консультант и ментор. Главная методика, через которую она работает с предпринимателями — построение бизнеса и жизни через трансцендентный опыт. Для осеннего «Кода лидера» Ольга Харитонова выбрала тему влияния внутренних мотивов и ценностей на бизнес. Она объяснила предпринимателям, как разобраться в критериях мечты и повернуть ее ловушки в свою пользу.

Важность соединения со своим потенциалом — источник легендарных проектов», — уверена Ольга Харитонова.

В качестве ключевых спикеров на форуме выступили также Буба Муртазаев и Анелия Аймуханова, основатели BMA Group. Одна из главных ценностей их бизнеса — благотворительность, поэтому Буба Муртазаев и Анелия Аймуханова активно продвигают идею социального предпринимательства. Для «Кода лидера» они подготовили два инструмента, которые помогут развить личный бренд и таким образом «перезарядить» бизнес.

Самая ценная валюта — доверие и искренность. Люди не покупают, потому что не доверяют», — отмечали основатели BMA Group.

Одним из главных гостей форума стала и Шолпан Тусипбекова — основатель ресурсного центра Adamant, бизнес-тренер Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Она вынесла на сцену форума личную историю с говорящим названием «Больше не должна». Шолпан Тусипбекова рассказала, как и закрыла кредит в $500 000 за 2,5 года, а затем вышла в плюс на $1,5 миллиона. Спикер уверена: рост бизнеса неразрывно связан с условиями роста сознания.

Успешный человек — тот, кто принимает решения», — говорит Шолпан Тусипбекова.

В онлайн-формате к «Коду лидера» присоединился Александр Долгов, серийный предприниматель и эксперт во франчайзинге из Новосибирска. На примерах и цифрах собственных франшиз он рассказал, как найм одного сотрудника способен кардинально перестроить бизнес-процесс компании, а затем вывести ее на новый уровень выручки и развития.

12 октября предприниматели стали участниками бизнес-шоу «Прожарка от Сергея Кима»: основатель TIKSAN GROUP проанализировал красноярских предпринимателей и дал рекомендации, как усилить заметные стороны их бизнеса и «проработать» минусы.

В «Код лидера» интегрировали и «Сердце бизнеса» — благотворительный проект TIKSAN GROUP. Для гостей форума подготовили специальный розыгрыш: три ежедневника с личными посланиями от спикеров форума. Шанс выиграть их получали те, кто во время форума сделал пожертвование в один из фондов, которые курируются «Сердцем бизнеса».

Помощь, собранную проектом, направляют в несколько фондов Красноярского края:

«Поиск пропавших детей»,

«69 параллель»,

«Красноярье без сирот»,

«Вместе против рака»,

«Бездомный пес»,

«РО ВОРДИ»,

«Дом матери»,

«Шаг за шагом к мечте»,

«Живое дыхание».

За два дня «Код лидера» объединил более 500 участников — некоторые поделились впечатлениями с «ДК».

Татьяна Андреева, основатель сети семейных центров «Умка»:

«На весеннем «Коде лидера» я тоже была на этой площадке, но в качестве спикера, и хорошо понимаю состояние каждого из них изнутри: это всегда очень большая ответственность и волнение, огромная аудитория, и каждый спикер несет определенную ценность и мощь. Выступление на 30 минут — возможность только очаровать и привлечь внимание, трансформировать мышление за это время невозможно, но это дает хотя бы направление. В любом случае удержать 500 человек в концентрации — вызов. Такие вдохновляющие истории на самом деле очень полезны, особенно для молодых предпринимателей — они вселяют уверенность. Но главный капитал — обучение и знания, и каждый из нас благодаря им имеет возможность добиться любых высот. Здорово, что знания для взрослых людей приобретают такую ценность, что мы готовы приходить даже в рабочий день и учиться, вкладывать в себя и свое развитие».

Светлана Ковалева, коммерческий директор «Делового квартала»:

«Спикеры были очень высокого уровня — в этот раз привезли тех, у кого огромный оборот, масштабные компании, и было интересно перенять их опыт. Собралась очень качественная аудитория, Конгресс-холл был заполнен, и я как посетитель такого востребованного мероприятия чувствовала себя отлично. Качество аудитории вообще решает! Плюс выделили бизнес-зону для живого общения с красноярскими предпринимателями, что важно для непосредственного нетворкинга. Организация таких мероприятий для Красноярска уже большой вклад в развитие людей и предпринимательства».

Дарья Ткачева, юридическое агентство «Закон и Дело»:

«Саидмурод Давлатов и Шолпан Тусипбекова — спикеры высочайшего класса, бриллианты, можно сказать. Я слушала их как восточных мудрецов, это было про жизнь и бизнес, это то, как мы сейчас живем. Мы не разделяем эти понятия, а совмещаем. Александр Долгов и Владимир Маринович — крутые бизнес-спикеры. Мне зашло все, что они говорили, я конспектировала, взяла несколько бизнес-инструментов, уже внедряем. Сергей Ким — это отдельно: он и спикерство подтянул сильно, и тема была впечатляющая. Благодарность ему большая, что он строит такую компанию! Это вдохновило. С Надеждой Цой мы начали сотрудничество с фондом «Матери»: будем помогать женщинам в трудной жизненной ситуации юридически оформлять лишение родительских прав, разводы, алименты на безвозмездной основе. Мы это можем и хотим делать. Но я совершенно точно знаю, что у нас в Красноярске ЕСТЬ и другие крутые бизнесмены, которым есть, что сказать. Этот форум был точно сильнее предыдущего, но есть к чему расти — нужно больше спикеров и разного формата».

Больше материалов о бизнес-форуме «Код лидера»:

Из чего складывается формула прорыва предпринимателя

Как стать лидером для своей команды? Что выведет бизнес на новый уровень? Как развивать новое направление? Какая маркетинговая стратегия будет успешной? На эти вопросы ответит форум КОД ЛИДЕРА.

Стать лидером: сторителлинг от спикеров форума КЛ

Что общего у предпринимателей, добившихся успеха в разных сферах, разных условиях, разных странах? Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, ищет ответ на этот вопрос.

Лидерами становятся: опыт и практика

Продолжаем делиться инсайтами предпринимателей, принимающих участие в международном проекте КОД ЛИДЕРА.