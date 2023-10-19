Красноярский край стал первым по числу зарегистрированных бизнесов после Забайкалья
Об этом сообщает компания «Деловая среда» после анализа 40 тыс. ИП и ООО, которые были открыты с помощью сервиса дистанционного открытия счета в Сбере.
Красноярский край (+74%) и Новосибирская область (+65%) показали наибольший прирост в России по числу зарегистрированных бизнесов по итогам 3К 2023, уступив лишь Забайкалью (+139%).
Согласно аналитическим данным, в 3К 2023 первое место по приросту числа регистраций г/г занял рекламный бизнес — количество бизнесменов, взявшихся за это дело, увеличилось на 75%.
На втором месте — пассажирские и грузоперевозки, которые уступили рекламе доли процента.
Третьим по полярности направлением бизнеса является деятельность в сфере образования —прирост составил 50%.
Рекламная деятельность показывает стабильный прирост субъектов малого бизнеса на протяжении всего 2023, но пик пришелся на третий квартал. В том числе это может быть связано с ключевыми изменениями в законодательстве, регулирующем эту сферу, которые недавно вступили в силу. Кроме того, растут сферы пассажирских и грузовых перевозок и образования. Кстати, наш последний опрос показал, что каждый пятый россиянин считает образовательный бизнес сегодня перспективным», — отмечает Алексей Грищенко, и. о. гендиректора АО «Деловая среда».
Отраслевым лидером по приросту числа регистраций нового бизнеса в СФО стала сфера деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, показавшая прирост в 127%. Также высокая динамика наблюдается в розничной торговле (+62%) и строительстве (+59%).
Соотношение мужчин и женщин, открывших бизнес не изменилось, оставшись 57/43 в пользу сильного пола. Самый «мужской» регион — Забайкальский край, где это соотношение составляет 67/33. Самый «женский» — Тыва, где слабый пол лидирует в соотношении 59/41.
novyefoto.ru
Как и в 1П 2023 почти каждый второй бизнес в России открывала молодежь: 44% составили люди до 35 лет, из них 13% — предприниматели до 25 лет. Наибольшая доля молодежи, открывшей бизнес, проживает в Удмуртской республике — здесь на их долю пришлось больше половины регистраций (53%), из которых 22% — в возрасте 18…25 лет.
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