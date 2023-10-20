В Емельяновском района построят крупный логистический комплекс

Строить будут в три этапа. Полностью комплекс планируют сдать в 2029.

Возле деревни Старцево (Емельяновский район, Красноярский край) появится логистический парк. На днях проект получил разрешение на строительство, собщили в Корпорации развития Енисейской Сибири.

Это будет производственно-складской комплекс класса «А» общей площадью порядка 600 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит 30 млрд рублей.

Первый этап строительства рассчитан на 2023...2025. По его итогу в этом месте появится 85 тыс. кв. м. складских площадей. На втором — 2025...2026 — построят еще 115 тыс. кв. м., а остальные 400 тыс. кв. м. будут введены в эксплуатацию в 2029.

Строить логистический комплекс будет компания «Мега-Строй-М», которая реализовала 46 проектов в сфере коммерческой недвижимости общей площадью свыше 1,7 млн кв. м. в разных регионах России.

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