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Авиарейсам из Красноярска в Кодинск выдали новый борт

Авиарейсам из Красноярска в Кодинск выдали новый борт
Автор фото: Федор Плынский . Иллюстрация: krasavia.ru

Спрос на перелеты по этом маршруту заставил «КрасАвиа» заменить ранее летавший здесь L-410, на более вместительный самолет.

#НОВОСТИ

Перелеты по маршруту Красноярск — Кодинск теперь будут выполнятся самолетом ATR-42, сообщили в авиакомпании «КрасАвиа», которая обслуживает это направление.

Ранее эти рейсы выполнял L-410, который вмещает максимум 19 пассажиров. Новый же самолет берет на борт до 44 человек. Как рассказали в компании, эта замена вызвана высоким спросом на этом маршруте.

Плюс к этому это позволит существенно сократить время в пути — до 1 часа 25 минут, не говоря уже о комфорте в полете. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — понедельник, среда, пятница, более доступной станет и стоимость авиабилетов — для взрослого пассажира от 3 500 рублей (вместо 4750 руб. ранее), для детей до 11 лет включительно от 2 300 рублей», — отметили в «КрасАвиа».

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Автор: Петр Савельев
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