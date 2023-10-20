Сеть дискаунтеров «Чижик» заходит в Сибирь

X5 Group объявила об открытии магазинов сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Пока сеть открыла 11 магазинов в семи городах. До конца октября их будет уже 45, а к концу 2023 — 90 магазинов по всей Сибири. О планах на Красноярский край пока не сообщается. В ассортименте будет около 700 наименований продукции. Около половины брендов будут представлены только в сети «Чижик».

Для поставки продукции по Сибири в Новосибирске открыли распределительный центр. Мультитемпературный склад площадью 10,7 тысяч кв. м вмещает до 11 тысяч паллет и рассчитан на обеспечение более 200 магазинов сети.