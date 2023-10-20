Сеть дискаунтеров «Чижик» заходит в Сибирь
X5 Group объявила об открытии магазинов сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.
Пока сеть открыла 11 магазинов в семи городах. До конца октября их будет уже 45, а к концу 2023 — 90 магазинов по всей Сибири. О планах на Красноярский край пока не сообщается. В ассортименте будет около 700 наименований продукции. Около половины брендов будут представлены только в сети «Чижик».
Для поставки продукции по Сибири в Новосибирске открыли распределительный центр. Мультитемпературный склад площадью 10,7 тысяч кв. м вмещает до 11 тысяч паллет и рассчитан на обеспечение более 200 магазинов сети.
Справка
X5 Group — российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». На 30 сентября 2023 года под управлением компании находились 23 466 магазинов. Сеть включает в себя 20 761 магазин «Пятёрочка», 955 супермаркетов «Перекрёсток», 1 071 «жёсткий» дискаунтер «Чижик» и 601 магазин «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 61 распределительный центр и 4 745 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в компании работают более 364 тыс. сотрудников.
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