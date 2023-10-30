Наука эффективного роста: вышел октябрьский номер «Делового квартала»

О масштабах экспертности «Человека года», наукоемком бизнесе как набирающем обороты тренде, состоянии сельскохозяйственной индустрии края и работающих инвестициях — в новом журнале «ДК».

30 октября из печати вышел новый номер журнала «Деловой квартал»: в октябре редакция собрала под одной обложкой очень разные, но одинаково важные для города и региона темы.

Что можно будет найти в октябрьском выпуске «ДК»?

Наукоемкий бизнес Красноярского края как тренд-концентрат коллабораций : лабораторий и производств, ученых и предпринимателей;

: лабораторий и производств, ученых и предпринимателей;

Эксперт-тест с представителями локального сельскохозяйственного производства : что происходит с отраслью в новой реальности;

: что происходит с отраслью в новой реальности;

В чем сила «Новый нейронных связей бизнеса» : рассказываем первые детали об экспертном пуле премии;

: рассказываем первые детали об экспертном пуле премии;

Интервью с Евгением Владимировым, новым генеральным директором Красноярского аэропорта : текст о том, куда теперь движется главный авиахаб региона;

: текст о том, куда теперь движется главный авиахаб региона;

Большой разговор с Евгением Стодушным, директором Красноярской краевой филармонии: говорили о важности преемственности и ценности наследия.

Печатные выпуски уже отправились по адресным доставкам — совсем скоро они окажутся на столах и в руках красноярских бизнесменов и предпринимателей, представителей власти и топ-менеджмента. А пока можно познакомиться с электронной версией журнала: ее можно найти в PDF-формате по этой ссылке.

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