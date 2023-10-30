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Наука эффективного роста: вышел октябрьский номер «Делового квартала»

Наука эффективного роста: вышел октябрьский номер «Делового квартала»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

О масштабах экспертности «Человека года», наукоемком бизнесе как набирающем обороты тренде, состоянии сельскохозяйственной индустрии края и работающих инвестициях — в новом журнале «ДК».

#НОВОСТИ

30 октября из печати вышел новый номер журнала «Деловой квартал»: в октябре редакция собрала под одной обложкой очень разные, но одинаково важные для города и региона темы.

Что можно будет найти в октябрьском выпуске «ДК»?

  • Наукоемкий бизнес Красноярского края как тренд-концентрат коллабораций: лабораторий и производств, ученых и предпринимателей;
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  • Эксперт-тест с представителями локального сельскохозяйственного производства: что происходит с отраслью в новой реальности;
  •  
  • В чем сила «Новый нейронных связей бизнеса»: рассказываем первые детали об экспертном пуле премии;
  •  
  • Интервью с Евгением Владимировым, новым генеральным директором Красноярского аэропорта: текст о том, куда теперь движется главный авиахаб региона;
  •  
  • Большой разговор с Евгением Стодушным, директором Красноярской краевой филармонии: говорили о важности преемственности и ценности наследия.

Печатные выпуски уже отправились по адресным доставкам — совсем скоро они окажутся на столах и в руках красноярских бизнесменов и предпринимателей, представителей власти и топ-менеджмента. А пока можно познакомиться с электронной версией журнала: ее можно найти в PDF-формате по этой ссылке.

Больше материалов «ДК»:

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Автор: Петр Савельев
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