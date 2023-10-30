«КрасАвиа» будет летать в Хатангу и в 2024
Перевозчик открыл продажи билетов на регулярные рейсы по маршруту Красноярск–Хатанга до конца зимнего расписания. Улететь можно будет до 30 марта 2024.
Регулярные рейсы запустили в сентябре на судне ATR-42, рассчитанном на 44 пассажира. Теперь на линии будет работать самолет Як-42 вместимостью 120 человек. Такое решени приняли из-за большого пассажиропотока. После замены судна сократится и время в пути — с 4 до 3 часов.
Стоимость билета составит 19 тысяч рублей, в тариф входит и багаж.
Из Хатанги «КрасАвиа» также летает вертолетами в населенные пункты Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбную.
Справка
«КрасАвиа» является региональной авиакомпанией, базирующейся в Красноярском крае. В парке 50 воздушных судов. В маршрутной сети авиакомпании более 30 направлений. По итогам 2022 авиакомпания перевезла 413 тыс. человек (+35% к 2021). Доходы компании составили 9,8 млрд рублей (+50 % к 2021).
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Количество рейсов не изменится. Другими станут лишь дни перелетов.