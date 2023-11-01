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Экс-чиновников Березовского района подозревают в продаже земель по заниженным ценам

Экс-чиновников Березовского района подозревают в продаже земель по заниженным ценам
Иллюстрация: Прокуратура Красноярского края

Нескольких чиновников администрации Березовского района подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб району от их действий составил более 52 млн рублей

#НОВОСТИ

Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего руководителя управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям и ряда других должностных лиц администрации Березовского района.

Дела возбуждены по собранным материалам оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю. Экс-чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2017…2018 бывший руководитель подразделения районной администрации в сговоре с другими должностными лицами совершили незаконные сделки по отчуждению 5 муниципальных земельных участков. Они изменили вид разрешенного использования земель, а затем передали их в аренду с последующей продажей физическим лицам.

При этом стоимость сделок была многократно занижена. К примеру, один из участков был продан за 8,9 млн руб. при рыночной цене в 35,7 млн руб. В результате незаконных действий соучастников муниципальному образованию причинен ущерб в сумме свыше 52 млн руб.

В рамках уголовного дела были проведены обыски в квартире и служебных помещениях подозреваемого, изъята документация и другие вещественные доказательства, решается вопрос об избрании меры пресечения. Причастность других лиц к преступлениям устанавливается следователями.

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Автор: Петр Савельев
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