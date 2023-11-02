Управляющего «Платинум Ареной Красноярск» подозревают в мошенничестве
В отношении Сергея Коляко на основании материалов УФСБ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
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