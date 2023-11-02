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Управляющего «Платинум Ареной Красноярск» подозревают в мошенничестве

Управляющего «Платинум Ареной Красноярск» подозревают в мошенничестве
Иллюстрация: «Платинум Арена Красноярск»

В отношении Сергея Коляко на основании материалов УФСБ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

#НОВОСТИ
По версии следствия, 13 января 2023 между КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений» и ООО СК «Вавилон» (подконтрольна подозреваемому) был заключен договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту системы безопасности в «Платинум Арене». Стоимость контракта составила около 10 млн рублей. На объекте должны были работать около 20 человек, по факту их было 6. Контракт был исполнен не в полном объеме.
 
При этом, по информации следователей, Сергей Коляко подписал акты сдачи-приемки оказанных услуг. После чего «РЦСС» перечислил более 6,5 млн рублей на счет ООО СК «Вавилон». Часть средств (около 4,2 млн рублей) получил подозреваемым.
 
Сегодня суд заключил Сергея Коляко под стражу сроком на 2 месяца.
 

Справка

 
Сергей Коляко стал гендиректором «Платинум Арена Красноярск» в декабре 2020. Он был заместителем руководителя проекта и техническим директором при строительстве и сдаче в эксплуатацию спортивного объекта. Также он работал в государственной корпорации «Олимпстрой» в дирекции по строительству объектов прибрежного кластера.
 

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Автор: Петр Савельев
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