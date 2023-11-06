ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023»

В Москве подвели итоги конкурсной программы XXXI Международного фестиваля «Зодчество `2023», который проходил в выставочном комплексе «Гостиный двор».

В рамках фестиваля с 31 октября по 2 ноября 2023 ведущие архитекторы, дизайнеры и урбанисты оценивали архитектуру городов, знакомились с новыми проектами и отмечали наградами лучшие проекты со всей России.

Дизайн-группа ArtStyle получила дипломы в номинации «Открытые общественные пространства» за следующие проекты благоустройства:

«Детский городок «Маленький Татышев»

«Комплексное благоустройство озера Тихое, озера Зеркальное и спортивной аллеи. Западный вход на остров Татышев»

«Общественное пространство «Цветочный квартал», расположенное возле Центрального рынка Красноярска.

Организатором архитектурного фестиваля «Зодчество» выступает Союз архитекторов России, он направлен на выявление лучших примеров архитектурно-градостроительной политики и практики в регионах и городах России, на популяризацию оригинальных концепций и инновационных решений в градостроительстве.

В рамках конкурсной программы ежегодно презентуют более 450 архитектурных работ со всей России и зарубежья.



Маленький Татышев



Татышев оз.Зеркальное



Татышев оз.Тихое



Татышев Спортивная аллея



Цветочный Квартал



Цветочный Квартал

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