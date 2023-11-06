Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
93,03
99,01
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023»

ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023»
Иллюстрация: ArtStyle

В Москве подвели итоги конкурсной программы XXXI Международного фестиваля «Зодчество `2023», который проходил в выставочном комплексе «Гостиный двор».

#НОВОСТИ

В рамках фестиваля с 31 октября по 2 ноября 2023 ведущие архитекторы, дизайнеры и урбанисты оценивали архитектуру городов, знакомились с новыми проектами и отмечали наградами лучшие проекты со всей России.

Дизайн-группа ArtStyle получила дипломы в номинации «Открытые общественные пространства» за следующие проекты благоустройства: 

  • «Детский городок «Маленький Татышев»
  • «Комплексное благоустройство озера Тихое, озера Зеркальное и спортивной аллеи. Западный вход на остров Татышев»
  • «Общественное пространство «Цветочный квартал», расположенное возле Центрального рынка Красноярска.

Организатором архитектурного фестиваля «Зодчество» выступает Союз архитекторов России, он направлен на выявление лучших примеров архитектурно-градостроительной политики и практики в регионах и городах России, на популяризацию оригинальных концепций и инновационных решений в градостроительстве.

В рамках конкурсной программы ежегодно презентуют более 450 архитектурных работ со всей России и зарубежья.

ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 1
Маленький Татышев
ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 2
Татышев оз.Зеркальное
ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 3
Татышев оз.Тихое
ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 4
Татышев Спортивная аллея
ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 5
Цветочный Квартал
ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023» 6
Цветочный Квартал

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Из-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услугиИз-за ослабления рубля в Красноярском крае резко подорожали услуги
  • Красноярский край выставили на ВДНХКрасноярский край выставили на ВДНХ
  • В Красноярске открылся обувной магазин SabooВ Красноярске открылся обувной магазин Saboo
  • Депутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяцаДепутата Заксобрания Александра Глискова отправили в СИЗО на 2 месяца
  • Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендомРоза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.