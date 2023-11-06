ArtStyle получил три диплома фестиваля «Зодчество `2023»
В Москве подвели итоги конкурсной программы XXXI Международного фестиваля «Зодчество `2023», который проходил в выставочном комплексе «Гостиный двор».
В рамках фестиваля с 31 октября по 2 ноября 2023 ведущие архитекторы, дизайнеры и урбанисты оценивали архитектуру городов, знакомились с новыми проектами и отмечали наградами лучшие проекты со всей России.
Дизайн-группа ArtStyle получила дипломы в номинации «Открытые общественные пространства» за следующие проекты благоустройства:
- «Детский городок «Маленький Татышев»
- «Комплексное благоустройство озера Тихое, озера Зеркальное и спортивной аллеи. Западный вход на остров Татышев»
- «Общественное пространство «Цветочный квартал», расположенное возле Центрального рынка Красноярска.
Организатором архитектурного фестиваля «Зодчество» выступает Союз архитекторов России, он направлен на выявление лучших примеров архитектурно-градостроительной политики и практики в регионах и городах России, на популяризацию оригинальных концепций и инновационных решений в градостроительстве.
В рамках конкурсной программы ежегодно презентуют более 450 архитектурных работ со всей России и зарубежья.
Маленький Татышев
Татышев оз.Зеркальное
Татышев оз.Тихое
Татышев Спортивная аллея
Цветочный Квартал
Цветочный Квартал
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