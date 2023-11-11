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На театр Пушкина подан иск 62 млн рублей

На театр Пушкина подан иск 62 млн рублей
Иллюстрация: otokto.ru

В арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление к красноярскому драматическому театру им. А. С. Пушкина.

#НОВОСТИ

Истец ООО «Строительная компания «Георг» требует взыскания задолженности по договору строительного подряда в сумме 62,108 млн рублей, — сообщает пресс-служба суда.

Как утверждает истец, в ходе выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия «Реставрация с приспособлением для современного использования объекту культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в октябре 1905 года Красноярская РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводил общегородские митинги» Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, но необходимых для введения объекта в эксплуатацию, что повлекло увеличение цены контракта на 62 108 490 рублей», — говорится в сообщении.

Истец заявляет, что сторонами подписаны акты о необходимости выполнения дополнительных работ, а также акты приемки. Однако заказчик от оплаты уклонился, ссылаясь на превышение лимитов федерального и краевого бюджетов.

Вопрос о принятии иска к производству будет решен арбитражным судом в течение 5 рабочих дней.

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Автор: Петр Савельев
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