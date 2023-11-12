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Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023

Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023
Иллюстрация: wp-s.ru

Гидрометцентр России сообщает, что погода на неделе 13…19 ноября в Красноярске будет плюсовой.

#НОВОСТИ

В понедельник 13 ноября 2023 в Красноярске днем ожидается +3℃, облачно, без осадков. Ночью –5℃.

Во вторник днем +2 ℃, временами мокрый снег. Ночью –6℃.

В среду днем +5℃, пасмурно, ливневый снег. Ночью –6℃.

В четверг днем +5℃, облачно. Ночью +2℃.

В пятницу днем +7℃, небольшой дождь. Ночью около 0℃.

Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023 1
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Автор: Петр Савельев
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