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В Красноярском крае с начала 2023 построили 1,2 млн кв. м жилья

В Красноярском крае с начала 2023 построили 1,2 млн кв. м жилья
Иллюстрация: Министерство строительства Красноярского края

С начала 2023 в Красноярском крае ввели в эксплуатацию 1 млн 212 тыс. кв. м жилья, сообщили в региональном минстрое.

#НОВОСТИ
Для сравнения, за 9 месяцев 2023 в крае возвели 1 млн 72 тыс. кв. м жилья. 
 
Многоквартирных домов построили 620 тыс. кв. м, индивидуальное жилое строительство составляет 592 тыс. кв. м. Больше всего многоквартирных домов застройщики возводят в Красноярске, Ачинске, Дивногорске и Емельяновском, Берёзовском, Минусинском районах. 
 
Всего в планах на 2023 возвести не менее 1 млн 430 тыс. кв. м жилья.
 
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Автор: Петр Савельев
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