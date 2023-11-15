В Красноярском крае с начала 2023 построили 1,2 млн кв. м жилья
С начала 2023 в Красноярском крае ввели в эксплуатацию 1 млн 212 тыс. кв. м жилья, сообщили в региональном минстрое.
Их строительство анонсировал Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства региона - министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.
Красноярск вошел в десятку регионов с максимальным ростом ипотечного платежа за 2023
С начала 2023 платеж по ипотеке в Красноярске увеличился более чем на 80%. Среднее значение составило 42 тыс. рублей. Из городов Сибири это практически самый высокий прирост.
Жители Москвы и Краснодарского края стали чаще покупать квартиры в Красноярске
В 3К 2023 по сравнению с 1П 2023 в пять раз (с 5,68% до 24,6%) выросло количество обращений по покупке недвижимости в Красноярске у жителей Москвы и Московской области.