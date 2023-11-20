Последствия воскресного урагана в Красноярске обещают устранить до конца дня

В адрес оперативных служб поступило почти 3 000 сообщения о различных происшествиях.

Городские службы Красноярска должны разобраться с последствиями урагана, прошедшего по городу 19 ноября, до конца дня 20 ноября. Такое поручение дал глава города Владислав Логинов.

До конца дня городские службы должны навести порядок на территориях после сильного ветра. Необходимо убрать разбросанный мусор, поваленные и сломанные деревья, восстановить ограждения, дорожные знаки, остановки и прочее. Поручил главам районов проследить, чтобы все УК и ТСЖ проверили свои дома и дворы, и если там есть повреждения, то своевременно их устранили», — рассказал мэр.

По данным департамента горхозяйства Красноярска, в результате вчерашнего урагана в городе зафиксированы 76 случаев обрыва и повреждения электрических проводов, 24 случая отключения электроэнергии, 78 случаев повреждения кровель, фасадов, балконов, окон и дверей жилых домов и зданий. Повреждены 14 остановочных пунктов, 15 заборов и экранов, 11 рекламных конструкций, пострадал 41 автомобиль. Всего поступило 2 995 обращений от жителей и оперативных бригад.

На данный момент около 70% повреждений, которые влияли на безопасность дорожного движения, уже устранены.

Добавим, что, по прогнозам, сегодня в Красноярске снова ожидается довольно сильный ветер — до 15...18 м/с.

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