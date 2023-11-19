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Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсы

Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
Иллюстрация: www.ap22.ru

Во всех районах Красноярска зафиксированы отключения электроэнергии, аэропорт задержал несколько рейсов.

#НОВОСТИ

В результате штормового ветра с порывами до 33 м/с (120 км/ч) без обеспечения электроэнергией оставались Бугач, ул. Лесной и Плодово-Ягодной станции.

В Железнодорожном районе свет отключался на ул. Калинина, Камской и Цимлянской.

В Советском районе наблюдались проблемы в мкрн. Солнечный, также появились были сообщения о сбоях на пр. Металлургов и в Северном.

В Ленинском районе пострадали Черемушки — на ул. Амурской и Ширинской, а в Кировском — в пос. Суворовском.

Сложная ситуация сложилась в сибирских аэропортах.

Из-за шторма над Красноярском кружили несколько бортов. К примеру, воздушное судно из Тюмени сделало подряд четыре захода на взлетную полосу в Красноярске.

Была задержана отправка нескольких рейсов. Не могли сесть самолеты из Москвы, Благовещенска, Иркутска, а также из Коломбо.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер будет бушевать и весь завтрашний день — понедельник 20 ноября 2023.

Алтай

В Барнауле, столице Алтая, ураган переломал деревья во многих дворах, с домов посрывало  крыши на пр. Красноармейском, ул. Телефонной, Партизанской, в районе ТЭЦ-2.

В пер. Ядринцева шквал сорвал билборд, который чудом не задел припаркованные рядом машины.

В Мичурин парке из-за порыва ветра перевернуло Газель, а на ул. Молодежной массово повалило деревья.

В Бийском районе на трассе в автобус влетело дерево, обошлось без жертв.

www.ap22.ru
www.ap22.ru

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Автор: Петр Савельев
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