Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
Во всех районах Красноярска зафиксированы отключения электроэнергии, аэропорт задержал несколько рейсов.
В результате штормового ветра с порывами до 33 м/с (120 км/ч) без обеспечения электроэнергией оставались Бугач, ул. Лесной и Плодово-Ягодной станции.
В Железнодорожном районе свет отключался на ул. Калинина, Камской и Цимлянской.
В Советском районе наблюдались проблемы в мкрн. Солнечный, также появились были сообщения о сбоях на пр. Металлургов и в Северном.
В Ленинском районе пострадали Черемушки — на ул. Амурской и Ширинской, а в Кировском — в пос. Суворовском.
Сложная ситуация сложилась в сибирских аэропортах.
Из-за шторма над Красноярском кружили несколько бортов. К примеру, воздушное судно из Тюмени сделало подряд четыре захода на взлетную полосу в Красноярске.
Была задержана отправка нескольких рейсов. Не могли сесть самолеты из Москвы, Благовещенска, Иркутска, а также из Коломбо.
По прогнозам синоптиков, штормовой ветер будет бушевать и весь завтрашний день — понедельник 20 ноября 2023.
Алтай
В Барнауле, столице Алтая, ураган переломал деревья во многих дворах, с домов посрывало крыши на пр. Красноармейском, ул. Телефонной, Партизанской, в районе ТЭЦ-2.
В пер. Ядринцева шквал сорвал билборд, который чудом не задел припаркованные рядом машины.
В Мичурин парке из-за порыва ветра перевернуло Газель, а на ул. Молодежной массово повалило деревья.
В Бийском районе на трассе в автобус влетело дерево, обошлось без жертв.
www.ap22.ru
Читайте далее
-
Как упаковать сообщество
В начале 2023 «ПакеМаркет» запустил новый проект. Лидер красноярской упаковки организовал постоянное партнерское событие под брендом ПакетМаркетDay.06.10.2023Новости ДККрасноярск
-
Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
По прогнозам синоптиков, на новой неделе в Красноярск вернется летнее тепло с пиком на выходных.20.08.2023Новости ДККрасноярск
-
Красноярский предприниматель привез из Киргизии почти 1200 попугаев
Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в пункте пропуска провели ветеринарный контроль голов декоративной птицы.15.08.2023Новости ДККрасноярск
-
Идеальный шторм: Вдохновляющий бизнес-сторителлинг
Девять историй от предпринимателей и руководителей прозвучало на бизнес-толке «Идеальный шторм». В этом году капитаном площадки стал Азиатско-Тихоокеанский банк в Красноярском крае и Хакасии.14.08.2023Новости ДККрасноярск