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Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске

Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
Иллюстрация: kartinkof.club

По прогнозам синоптиков, на новой неделе в Красноярск вернется летнее тепло с пиком на выходных.

#НОВОСТИ

В понедельник 21 августа 2023 в столице региона днем +21°С, облачно, временами дожди. Ночью +9°С.

Во вторник +23°С, облачно, возможен дождь, ночью 10°С.

В среду +26°С, слабый дождь, ночью 10°С.

В четверг +24°С, ясно, ночью 12°С.

В пятницу 25 августа днем потеплеет до +29°, ночью до +13°С. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в выходные дни 26 и 27 августа.

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Автор: Петр Савельев
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