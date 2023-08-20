Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске
По прогнозам синоптиков, на новой неделе в Красноярск вернется летнее тепло с пиком на выходных.
В понедельник 21 августа 2023 в столице региона днем +21°С, облачно, временами дожди. Ночью +9°С.
Во вторник +23°С, облачно, возможен дождь, ночью 10°С.
В среду +26°С, слабый дождь, ночью 10°С.
В четверг +24°С, ясно, ночью 12°С.
В пятницу 25 августа днем потеплеет до +29°, ночью до +13°С. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в выходные дни 26 и 27 августа.
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