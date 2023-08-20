Лето еще вернется: погода на предстоящей неделе в Красноярске

В понедельник 21 августа 2023 в столице региона днем +21°С, облачно, временами дожди. Ночью +9°С.

Во вторник +23°С, облачно, возможен дождь, ночью 10°С.

В среду +26°С, слабый дождь, ночью 10°С.

В четверг +24°С, ясно, ночью 12°С.

В пятницу 25 августа днем потеплеет до +29°, ночью до +13°С. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в выходные дни 26 и 27 августа.

Красноярский край представит скульптуру Енисея на международном форуме «Россия» в ВДНХ Главным объектом экспозиции выбрали Енисей: предполагается, что его воплотят в пятиметровой скульптуре. Также на выставке представят и локальные бренды. Новости ДК Красноярск

Суд утвердил ликвидацию «Церкви последнего завета» Виссариона Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе решение о ликвидации «Церкви последнего завета» и исключении ее из реестра юрлиц. Новости ДК Красноярск

Красноярский край вошел в ТОП-3 регионов для переезда Аналитики грузового направления сервиса «Яндекс Доставка» провели исследование по теме отношения россиян к переездам. Новости ДК Красноярск

Идеальный шторм: Вдохновляющий бизнес-сторителлинг Девять историй от предпринимателей и руководителей прозвучало на бизнес-толке «Идеальный шторм». В этом году капитаном площадки стал Азиатско-Тихоокеанский банк в Красноярском крае и Хакасии. Новости ДК Красноярск

Nordwind запустили распродажу авиабилетов из Красноярска в Сочи и Казань Скидки будут действовать до 16 августа. Диапазон цен — от 9 до 16 тыс. за билеты в обе стороны. Новости ДК Красноярск