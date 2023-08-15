Красноярский предприниматель привез из Киргизии почти 1200 попугаев

Среди них попугаи волнистые, корелла, неразлучники, розелла, амадины, ожереловые. Птицы ввезены на территорию региона из города Ош Республики Кыргызстан, — сообщает Newslab.

Перевозка декоративной птицы осуществлена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза.

Груз предназначался для индивидуального предпринимателя, осуществляющего разведение и содержание декоративных птиц в Красноярском крае.

Попугаи размещены в специально подготовленном помещении предпринимателя для проведения карантина.

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