Красноярский предприниматель привез из Киргизии почти 1200 попугаев
Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в пункте пропуска провели ветеринарный контроль голов декоративной птицы.
Среди них попугаи волнистые, корелла, неразлучники, розелла, амадины, ожереловые. Птицы ввезены на территорию региона из города Ош Республики Кыргызстан, — сообщает Newslab.
Перевозка декоративной птицы осуществлена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза.
Груз предназначался для индивидуального предпринимателя, осуществляющего разведение и содержание декоративных птиц в Красноярском крае.
Попугаи размещены в специально подготовленном помещении предпринимателя для проведения карантина.
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