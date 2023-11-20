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В Красноярске разработали методические рекомендации по праздничному оформлению города

В Красноярске разработали методические рекомендации по праздничному оформлению города
Иллюстрация: администрация города

Специалисты управления архитектуры разработали методические рекомендации по оформлению города к праздникам. В них можно найти варианты оформления пространств с использованием флагов и лент.

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Также можно использовать праздничные арт-объекты.
 
Для ночного оформления предложено использовать подсветку арт-объектов, создание световых тоннелей, проекционных установок. Также в документе можно посмотреть, как размещать праздничную символику, логотипы и слоганы.
Методические рекомендации разработаны на основании требований архитектурно-художественных регламентов. Это своего рода подсказка на все сезоны. Для удобства рекомендации сопровождаются QR-кодами», – рассказала  Юлия Соловарова, главный архитектор города – руководитель управления архитектуры.
Посмотреть рекомендации можно на сайте мэрии. 
 
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Автор: Петр Савельев
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