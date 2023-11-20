В Красноярске разработали методические рекомендации по праздничному оформлению города
Специалисты управления архитектуры разработали методические рекомендации по оформлению города к праздникам. В них можно найти варианты оформления пространств с использованием флагов и лент.
Методические рекомендации разработаны на основании требований архитектурно-художественных регламентов. Это своего рода подсказка на все сезоны. Для удобства рекомендации сопровождаются QR-кодами», – рассказала Юлия Соловарова, главный архитектор города – руководитель управления архитектуры.
Управление архитектуры администрации города подготовило требования к архитектурно-градостроительному облику. Методические рекомендации разработаны на основе Правил землепользования и застройки.
В Красноярске разработали правила оформления детсадов и школ
Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.
В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.