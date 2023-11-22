В Красноярском крае хотят продлить ряд налоговых льгот

Пакет новых законопроектов о налоговых льготах рассматривали на заседании комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания. Они касаются физлиц и и предприятий малого и среднего бизнеса.

Так, предложено освободить до 2027 от уплаты транспортного налога физических лиц и организаций, которые владеют электромобилями и гибридными машинами. В двух других законопроектах предусмотрены льготы для бизнеса. Так, предлагают продлить до 1 января 2025 налоговые каникулы (то есть налоговую ставку в 0%) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. А до 31 декабря 2026 — действие минимальных ставок налогов на доходы (в 1% и 5%) для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения и зарегистрированного в качестве социальных предпринимателей.

Все законопроекты рассмотрят в первом чтении на заседании сессии 23 ноября.

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