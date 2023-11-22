В Красноярском крае хотят продлить ряд налоговых льгот
Пакет новых законопроектов о налоговых льготах рассматривали на заседании комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания. Они касаются физлиц и и предприятий малого и среднего бизнеса.
Так, предложено освободить до 2027 от уплаты транспортного налога физических лиц и организаций, которые владеют электромобилями и гибридными машинами. В двух других законопроектах предусмотрены льготы для бизнеса. Так, предлагают продлить до 1 января 2025 налоговые каникулы (то есть налоговую ставку в 0%) для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. А до 31 декабря 2026 — действие минимальных ставок налогов на доходы (в 1% и 5%) для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения и зарегистрированного в качестве социальных предпринимателей.
Все законопроекты рассмотрят в первом чтении на заседании сессии 23 ноября.
Читайте также:
-
Самозанятые красноярцы смогут легально оказывать услуги такси
Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли изменения в краевой закон «Об организации транспортного обслуживания». Его приводят в соответствие с федеральным.26.10.2023Новости ДККрасноярск
-
Самозанятых таксистов Красноярского края возьмут на учет
В сентябре этого года в РФ начал действовать закон, регулирующий работу легкового такси. В соответствие с ним приводят и краевое законодательство.25.10.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае растет число самозанятых
Сейчас в регионе насчитывается 150 260 самозанятых. За год их стало на 80 тысяч больше.