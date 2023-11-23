Новостройки в Красноярске стали пользоваться меньшим спросом
Продажи квартир на первичном рынке активнее шли за пределами краевого центра.
В 2023 на долю продаж квартир в новостройках Красноярска пришлось лишь 42% от общего числа сделок. Такие данные опубликовал портал «Домклик», на основе ипотечной статистики Сбера.
По информации аналитиков, за два последних года в общей структуре спроса еще сильнее стало доминировать жилье за пределами регионального центра. Так, если в 2021 на его долю приходилось 51%, то в 2023 уже 58%.
И такая тенденция, по словам директора «Домклик» Алексея Лейпи, отмечается в большинстве крупнейших мегаполисов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Мы связываем смещение покупательского интереса за пределы региональных центров с возросшей привлекательностью льготной ипотеки и притоком новых заемщиков на рынок строящегося жилья. Учитывая текущий уровень и динамику цен, новые покупатели выбирают более доступные варианты», — говорит он.
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