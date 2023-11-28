День минусинского помидора взял премию Russian Event Awards

Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде. Всего организаторы получили 641 заявку из 65 регионов России и 7 проектов из Республики Беларусь. На премию претендовали авторы и авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма.

День минусинского помидора не в первый раз побеждает в различных номинациях премии. Так, в декабре 2020 мероприятие взяло номинацию «Лучшее событие в области гастрономического туризма в формате онлайн», в 2021 заняло первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», а в 2022 праздник стал третьим в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».