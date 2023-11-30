ООО «РСК сети» подала иск к ФАС России и УФАС по Красноярскому краю

Заявление от компании поступило в Арбитражный суд Красноярского края. По мнению истца, ответчиками распространялись недостоверные сведения, порочащие его деловую репутацию

В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ООО «РСК сети» к ФАС России и УФАС по Красноярскому краю о защите деловой репутации. По мнению истца, ответчиками на своих сайтах, в социальных сетях и ТГ-каналах распространялись недостоверные сведения, порочащие его деловую репутацию.

Согласно доводам иска, ответчиками на своих новостных площадках размещены публикации со следующими заголовками: «ФАС предписала тарифному регулятору Красноярского края исключить 603,8 млн. руб. из тарифов на электроэнергию», «Цифра дня. 603,8 млн. руб. предписала ФАС исключить из тарифов на электроэнергию Красноярского края. Тарифы на электроэнергию в Красноярском крае должны быть изменены».

Истец полагает, что указанные публикации содержат сведения, не соответствующие действительности.

Вопреки содержанию оспариваемых публикаций меры реагирования приняты не по итогам внеплановой проверки соблюдения обязательных требований, а по итогам рассмотрения отчета о проведенном наблюдении за соблюдением обязательных требований; установлено не отсутствие в материалах тарифных дел документов, обосновывающих расходы компании, а отсутствие исчерпывающего перечня обоснования расходов; тарифы на электроэнергию для граждан и юридических лиц не уменьшатся, - сообщается на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен судом в течение 5 дней.

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