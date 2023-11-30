Красноярск попал в топ городов по скидкам на рынке вторичного жилья
В тройке городов с самыми большими скидками оказались Москва, Новосибирск и Красноярск.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков компании «Этажи». Они составили рейтинг крупнейших городов России по размеру среднего уровня скидок при продаже готового жилья.
По их даным, в Москве средний размер скидки при продаже готового жилья с начала ноября вырос до 6,7%, в октябре он был — 4,7%. В Новосибирске размер скидки вырос с 3,9% в октябре до 5,3% в ноябре. А В Красноярске при продаже квартир на вторичном рынке продавцы готовы делать скидку в размере 5,1%. В октябре в Красноярске средняя скидка не превышала 3,5%.
В топ-10 также оказались Омск (4,9%), Самара (4,7%), Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону (4,2%), Санкт-Петербург (4,1%), Екатеринбург (3,7%).
При этом большие скидки продавцы по-прежнему не делают. По данным аналитиков компании «Этажи», в ноябре 2023 года средний дисконт в России составил 3,7% от начальной цены предложения, в 2022 был на уровне 5,7%, а месяц назад — 3,9%.
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