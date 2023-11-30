Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.11
88,61
97,06
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск попал в топ городов по скидкам на рынке вторичного жилья

Красноярск попал в топ городов по скидкам на рынке вторичного жилья
Иллюстрация: lifeforstock / ru.freepik.com

В тройке городов с самыми большими скидками оказались Москва, Новосибирск и Красноярск.

#НОВОСТИ
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков компании «Этажи». Они составили рейтинг крупнейших городов России по размеру среднего уровня скидок при продаже готового жилья.
 
По их даным, в Москве средний размер скидки при продаже готового жилья с начала ноября вырос до 6,7%, в октябре он был — 4,7%. В Новосибирске размер скидки вырос с 3,9% в октябре до 5,3% в ноябре. А В Красноярске при продаже квартир на вторичном рынке продавцы готовы делать скидку в размере 5,1%. В октябре в Красноярске средняя скидка не превышала 3,5%. 
 
В топ-10 также оказались Омск (4,9%), Самара (4,7%), Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону (4,2%), Санкт-Петербург (4,1%), Екатеринбург (3,7%).
 
При этом большие скидки продавцы по-прежнему не делают. По данным аналитиков компании «Этажи», в ноябре 2023 года средний дисконт в России составил 3,7% от начальной цены предложения, в 2022 был на уровне 5,7%, а месяц назад — 3,9%. 
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Базу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФБазу отдыха в Красноярском крае признали одним из лучших горнолыжных курортов РФ
  • Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублейЖителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей
  • Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в СибириДвое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири
  • В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спортаВ Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта
  • Деликатесы красноярского бренда «Культ Колбас» признали лучшими в регионеДеликатесы красноярского бренда «Культ Колбас» признали лучшими в регионе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.