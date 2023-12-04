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ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске

ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске
Иллюстрация: ГСК «АРБАН»

ГСК «АРБАН» объявила о старте продаж нового минирайона «Калина Долина» в Октябрьском районе. Он появится на выезде с ул. Калинина в сторону Северного шоссе.

#НОВОСТИ
В составе минирайона — 5 кирпичных корпусов по 17 этажей и один — 16-этажный. Они будут объединены общим стилобатом и подземным паркингом на 576 машино-мест. В одном из корпусов предусмотрели помещение под детсад на 35 мест с собственной площадкой. Первые этажи запроектированы под размещение коммерческих объектов. Также предусмотрено размещение двух торговых павильонов. 
 
ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске 1
 
В рамках своей благотворительной деятельности застройщик рядом с жилым комплексом возведет Долина-парк. В пойме р. Бугач ГСК «АРБАН» благоустроит природный парк площадью 2,14 га. Там разместятся скейт-парк с памптреком,  уличные тренажеры, спортплощадка, пляжные зоны с песком и шезлонгами, досуговые зоны с беседками для пикников, игровые площадки со скалодромом, горками и батутами, 2 площадки для выгула собак. Зимой на главной площади Долина-парка рядом с амфитеатром будет возможность заливать каток.
Есть такая концепция здорового города - 3-30-300: 3 дерева видно из окна каждой квартиры, 30% территории покрыто листвой, 300 м до ближайшего парка. К сожалению, парки в шаговой доступности сегодня все еще остаются роскошью для большинства горожан. Но мы в АРБАН видим свою миссию в формировании трендов городской среды, одним из которых должна стать близость зеленых рекреаций для жителей, - комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН. – «Калина Долина» станет первым жилым комплексом в Красноярске, который будет реализован с полным соблюдением концепции 3-30-300».
 
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Автор: Петр Савельев
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