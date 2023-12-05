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В Красноярске закрывается магазин одежды

В Красноярске закрывается магазин одежды
Иллюстрация: teksomolika / ru.freepik.com

Торговая точка на пр. Мира закроется в этом месяце. Информация об этом появилась в соцсетях проекта.

#НОВОСТИ
Представители магазина уточнили, что они уходят из Красноярска насовсем.
Но мы не прощаемся с вами. Мы остаемся с вами онлайн и продолжаем доставлять ваши заказы», — написали представители магазина. 
В начале 2023 магазин Inspire закрыли в Кемерово. Он работал по франшизе. На его месте открыли другой магазин одежды.

Справка

 
Бренд Inspire появился в 2010. Тогда был запущен интернет-магазин. Его основали Мария Ким и Никита Коваленок. В 2016 команда запустила производство в Иркутске, сеть насчитывала 5 магазинов. В 2020 вышли в Москву, где запустили производство. Сейчас у компании есть свои цеха в Иркутске и Балашихе, 18 магазинов в 14 городах России. Сеть развивают по франшизе.
 

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Автор: Петр Савельев
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