В Красноярске закрывается магазин одежды

Торговая точка на пр. Мира закроется в этом месяце. Информация об этом появилась в соцсетях проекта.

Представители магазина уточнили, что они уходят из Красноярска насовсем.

Но мы не прощаемся с вами. Мы остаемся с вами онлайн и продолжаем доставлять ваши заказы», — написали представители магазина.

В начале 2023 магазин Inspire закрыли в Кемерово. Он работал по франшизе. На его месте открыли другой магазин одежды.

Справка Бренд Inspire появился в 2010. Тогда был запущен интернет-магазин. Его основали Мария Ким и Никита Коваленок. В 2016 команда запустила производство в Иркутске, сеть насчитывала 5 магазинов. В 2020 вышли в Москву, где запустили производство. Сейчас у компании есть свои цеха в Иркутске и Балашихе, 18 магазинов в 14 городах России. Сеть развивают по франшизе. Читайте также:

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