Аналитики посчитали стоимость образа на новогодний корпоратив в Красноярске

Аналитики Авито Услуг подсчитали, что создание образа для праздника, куда входит маникюр, услуги бровистов, макияж и прическа, обойдется жительницам Красноярска в более, чем 4 тыс. рублей.

В этом году спрос на эти услуги вырос в разы. Например, сделать брови красноярки хотят в 4,6 раза чаще (+363%), чем в прошлом году. Спрос на маникюр и педикюр вырос на 48%. Спрос на услуги профессиональных визажистов увеличился на 40% по сравнению с 2022.

Средняя стоимость услуг лашмейкеров и бровистов начинается от 800 рублей. Конечная цена зависит от сложности задумки клиента и срочности. Средний чек на маникюр и педикюр в Красноярске стартует от 1 тыс. рублей. Такой же прайс на эти услуги в Москве и Санкт-Петербурге.

Средняя стоимость укладки перед корпоративом начинается от 1 тыс. рублей (без учета выезда мастера на дом). Дороже — во Владивостоке (от 2 тыс. рублей), Москве (от 1,5 тыс. рублей) и Улан-Удэ (от 1,5 тыс. рублей). Средняя стоимость услуг визажистов начинается от 1,5 тыс. рублей.

В среднем собраться на корпоратив (без учета одежды) жительницам Красноярска обойдется в 4,3 тыс. рублей. Дороже всего создать новогодний образ стоит в Москве (от 5,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (от 5 тыс. рублей) и Владивостоке (от 6 тыс. рублей).

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