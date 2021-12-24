Корпоратив или деньги: красноярцы рассказали о своих предпочтениях

По данным исследования сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru, 67% жителей Красноярска предпочли бы вместо новогоднего корпоратива получить денежную премию.

Чаще других предпочтение деньгам отдают производственники (80%), начинающие специалисты (79%) и административный персонал (78%).

Однако практически каждый второй работник Красноярского края (49%) признается, что любит корпоративы и считает их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 8% любят поесть за счет компании, а 6% отмечают, что это хороший повод принарядиться и показать себя (чаще всех такой ответ давали в сфере продаж).

Чаще всего на корпоративы ходят HR-специалисты (60%), представители сферы искусства и медиа (56%), а также банковские служащие (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

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