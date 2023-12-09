Насколько новогодний «Оливье» укрепился к рублю — вычислили ученые СФУ

Новогодний стол в этом году обойдется на 10% дороже, чем в 2022, — посчитали сотрудники СФУ.

Популярный салат «Оливье» для компании из десяти человек, будет весить не менее 1,5 кг и обойдется в 664 рубля. Однако стоимость может варьироваться в корреляции с набором ингредиентов — свежий огурец обойдется дороже соленого.

«Оливье» — символ Нового года и зимних праздников — в 2023 обойдется хозяйке дороже, чем в прошлом. Стоимость может варьироваться в зависимости от различных добавок — свежий огурец вместо соленого, домашний майонез вместо промышленного аналога или каперсы. В целом наиболее заметно подорожали птица, яйца, рыба и морепродукты, а также фрукты, — сообщает Галина Губаненко, завкафедрой технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг СФУ.

Салат «Сельдь под шубой» весом 1,5 кг обойдется в 500 рублей.

В салат «Крабовый» нужно инвестировать более 1000 рублей.

Бутерброды с семгой выйдут в 1080 рублей.

За 1 кг горячего «Мяса по-французски» необходимо выложить 1350 рублей.

Курица, запеченная с картофелем, обойдется в 1 тыс. рублей за 2 кг.

Поднялись относительно курса рубля и другие полезные продукты, такие как алкогольные напитки. Не отстает и «сладкая водичка» — за 4 бутылки минералки, 6 пачек сока, 3 бутылки шампанского и по одной «поллитры» водки и коньяка — нужно отдать от 5 тыс. рублей.

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