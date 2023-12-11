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Новый приговор: Анатолию Быкову добавили срок

Новый приговор: Анатолию Быкову добавили срок
Иллюстрация: t.me/krpronws

До этого по совокупности бизнесмену предстояло провести в местах заключения 17 лет. Теперь 20.

#НОВОСТИ

Анатолия Быкова признали виновным в организации убийства преступного авторитета Владимира Филиппова и подстрекательстве к нему. Такое решение принял Кировский районный суд Красноярска.

Филиппова убили в 1998. Следствие полагало, что это произошло по приказу Быкова, который таким образом хотел поддержать свой авторитет в преступно сообществе. Одним из исполнителей стал Александр Живица, «штатный киллер» группировки Вилора Струганова.

Быков с обвинением не согласился и вину не признал. Однако суду предоставленных доказательств хватило, чтобы назначить бизнесмену 12 лет колонии строгого режима. Таким образом, с учетом ранее вынесенных приговоров, общий срок лишения свободы Анатолия Быкова увеличился до 20 лет. Также в пользу дочери погибшего Филиппова с Быкова решено взыскать 7 млн рублей.

В законную силу приговор пока не вступил.

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Анатолий Быков выступил в прениях по уголовному делу

Состоялись прения по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, в котором его обвиняют в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Филиппова, совершенного в 1998.

Анатолию Быкову дали 17 лет строгого режима по совокупности

В Центральном районном суде Красноярска огласили приговор по второму уголовному делу в отношении Анатолия Быкова.

Арестовано имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублей

На предварительном слушании по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова суд наложил арест на его имущество.

Автор: Петр Савельев
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