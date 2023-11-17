Анатолий Быков выступил в прениях по уголовному делу
Состоялись прения по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, в котором его обвиняют в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Филиппова, совершенного в 1998.
По версии следствия, в то время г-н Быков, желая поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде, дал указание членам одной из находящихся в его подчинении ОПГ убить красноярца Владимира Филиппова.
Одним из исполнителей убийства Филиппова является Александр Живица, «штатный киллер» группировки Вилора Струганова.
Выступая в суде, г-н Быков заявил, что он не считал Филиппова ни своим оппонентом, ни врагом, при том, что тот являлся мастером спорта по боксу. Он встречался с ним по просьбе и в присутствии их старшего товарища Вадима Ольховского. Разговор был нормальным и никаких острых моментов не было.
В прениях Анатолий Быков выступал около 40 мин. Он вспомнил времена конца прошлого столетия, о тех первых уголовных делах в отношении него, так и нынешнего. Больше всего его возмущает, когда свидетели выступают и говорят: «он нам не помог».
Далее он говорит, что все правоохранители-пенсионеры, которые знают его, и они знают, что он никогда в жизни не стал бы заказывать ни Струганову, ни Татаренкову, ни другим подобные вещи, потому что он очень хорошо знал, кто они.
Они первые, когда вызвали меня, показали их дела и спросили: «Анатолий Петрович, что у тебя может быть общего с этими людьми?» Они мол вот так и так…, а я им говорю: «Я знаю. Но лучше пусть он будет рядом ходить, как говорится в поговорке, чем где-то далеко и в другом лагере, который может принести неприятность». Зато я знал, что происходило в городе. Они все рассказывал», — поведал Анатолий Петрович.
В завершении своего выступления Быков обратился к суду:
Уважаемый суд, я хочу, чтобы вы подошли именно справедливо к решению, когда будете выносить приговор».
Отметим, что прокуратура по третьему уголовному делу попросила суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. В итоге путем частичного сложения предыдущих наказаний по двум ранее вынесенным приговорам всего запрашивается 21 год с отбыванием в колонии строгого режима.
Тем временем, Анатолий Быков находится в СИЗО четвертый год. За это время его уже приговорили к 13 годам колонии по первому уголовному делу «организация убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко». К уже назначенному ранее сроку 12 мая 2023 добавили еще 4 года по второму уголовному делу и окончательно назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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