Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку
Сегодня на внеочередной сессии Березовского районного Совета депутаты приняли отставку главы Березовского района Виктора Швецова.
В краевой прокуратуре и ГУ МВД по краю представили данные по коррупции в регионе и назвали средний размер взятки в 2023.
Экс-руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничеств осудили за взятки
Ачинский городской суд вынес приговор Игорю Трикману, экс-руководителю Ачинского и Большеулуйского лесничеств. Его приговорили к 6,5 годам. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.
Бывшего гендиректора регионального фонда капремонта оставили под стражей
Бывший генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Михаил Попелышев остался под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.