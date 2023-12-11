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Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку

Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку
Иллюстрация: Новости Берёзовского района

Сегодня на внеочередной сессии Березовского районного Совета депутаты приняли отставку главы Березовского района Виктора Швецова.

#НОВОСТИ
Его полномочия прекращены с 12 декабря 2023. 
 
Сообщается, что Виктор Швецов подал в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Александр Крестьянинов.
 
На прошлой неделе в прокуратуре сообщили, что Виктор Швецов подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава администрации Березовского района с октября 2017 года по февраль 2018 года подписал постановления о переводе трех земельных участков, находящихся в границах зон сельхозназначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания. После чего они были сданы в аренду по заниженной стоимости. Березовскому району причинен ущерб в размере не менее 48 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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