Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
89,89
96,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Красноярска запустят рейсы в Братск

Из Красноярска запустят рейсы в Братск
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Авиакомпания S7 в апреле откроет новое направление полетов — из Красноярска в Братск. Полёты запланированы со 2 апреля.

#НОВОСТИ
Улететь можно будет по вторникам и субботам. Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 5 000 рублей, а туда и обратно — от 7 930 рублей. В тариф входит только ручная кладь.
 
По данным сайта аэропорта Красноярск, сейчас авиакомпании в Братск из Красноярска не летают. Добраться до города в Иркутской области можно на поезде, автобусе или машине.
 
Читайте также:
 

В международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского рассказали об итогах работы в ноябре. В сравнении с ноябрем 2022, пассажиропоток вырос на 15%.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах городаВ Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах города
  • Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в КрасноярскеАркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске
  • Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставкуГлава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку
  • Новый приговор: Анатолию Быкову добавили срокНовый приговор: Анатолию Быкову добавили срок
  • Рынок недвижимости в Красноярске: что происходит?Рынок недвижимости в Красноярске: что происходит?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.