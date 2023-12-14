Из Красноярска запустят рейсы в Братск
Авиакомпания S7 в апреле откроет новое направление полетов — из Красноярска в Братск. Полёты запланированы со 2 апреля.
Улететь можно будет по вторникам и субботам. Стоимость перелёта в одну сторону начинается от 5 000 рублей, а туда и обратно — от 7 930 рублей. В тариф входит только ручная кладь.
По данным сайта аэропорта Красноярск, сейчас авиакомпании в Братск из Красноярска не летают. Добраться до города в Иркутской области можно на поезде, автобусе или машине.
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