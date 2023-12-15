Экспорт зерна из Красноярского края вырос втрое

Поставки в другие регионы РФ тоже выросли, но существенно меньше.

За 11 месяцев 2023 из Красноярского края на экспорт отправлено 377 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Это более чем втрое выше результата аналогичного периода 2022, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Основной объем экспорта пришелся на рапс — 179 тыс. тонн. Также за рубеж из края отправлено 86,5 тыс. тонн пшеницы и 37,5 тыс. тонн овса. Главный потребитель красноярского рапса — Беларусь (96 тыс. тонн). По зерну же лидирует Китай (78,4 тыс. тонн).

Помимо этого 1,5 млн тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха было поставлено из края в другие регионы РФ. В этом сегменте прирост год к году составил 15%.

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Объемы зарубежных поставок год к году снизились, а месяц к месяцу остались примерно на том же уровне.

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В региональном Минсельхозе подвели итоги очередного отбора сельхозпредприятий, которые получат господдержку в виде возмещения до 50% затрат за 2023. На эти цели выделено 5,3 млн рублей.