В Красноярском крае стало больше предприятий малого и среднего предпринимательства

За год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае выросло на 3,6%. Сейчас в этом секторе работает 110 542 предприятия.

Заняты в МСП 429 027 человек, включая 161 тысячу самозанятых, что составляет треть всего трудоспособного населения региона.

По предварительной оценке, удельный вес налогов от малого и среднего бизнеса в бюджете края за 2023 составит 4,7%. В предыдущие годы этот показатель составлял около 3%. Налоговые отчисления в 2023 должны составить около 19 млрд рублей, в 2022 – 17,1 млрд рублей.

В агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края рассказывают, что в 2023 у бизнесменов наиболее востребованным направлением поддержки было субсидирование затрат за два предыдущих года.

В краевом реестре социального предпринимательства сейчас насчитывается 73 организации. Количество официально зарегистрированных таких предприятий с начала 2023 выросло на 37,7%.

Для социальных предпринимателей в 2024 году планируется продлить действие пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения до 2027 года. Также со следующего года на базе центра «Мой бизнес» планируется реализация новых программ по предоставлению льготных микрозаймов», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Читайте также: