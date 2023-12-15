Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
89,89
96,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае стало больше предприятий малого и среднего предпринимательства

В Красноярском крае стало больше предприятий малого и среднего предпринимательства
Иллюстрация: Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

За год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае выросло на 3,6%. Сейчас в этом секторе работает 110 542 предприятия.

#НОВОСТИ
Заняты в МСП 429 027 человек, включая 161 тысячу самозанятых, что составляет треть всего трудоспособного населения региона.
 
По предварительной оценке, удельный вес налогов от малого и среднего бизнеса в бюджете края за 2023 составит 4,7%. В предыдущие годы этот показатель составлял около 3%. Налоговые отчисления в 2023 должны составить около 19 млрд рублей, в 2022 – 17,1 млрд рублей.
 
В агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края рассказывают, что в 2023 у бизнесменов наиболее востребованным направлением поддержки было субсидирование затрат за два предыдущих года. 
 
В краевом реестре социального предпринимательства сейчас насчитывается 73 организации. Количество официально зарегистрированных таких предприятий с начала 2023 выросло на 37,7%.
Для социальных предпринимателей в 2024 году планируется продлить действие пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения до 2027 года. Также со следующего года на базе центра «Мой бизнес» планируется реализация новых программ по предоставлению льготных микрозаймов», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярской ГИБДД назначили нового руководителяКрасноярской ГИБДД назначили нового руководителя
  • Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставкуГлава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку
  • Рынок недвижимости в Красноярске: что происходит?Рынок недвижимости в Красноярске: что происходит?
  • На имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублейНа имущество красноярского бизнесмена Романа Гольдмана наложили арест на 1 млрд рублей
  • Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФМихаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.