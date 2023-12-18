Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову
Весной предпринимателя признали виновным в подстрекательствах в 2004 своего знакомого Александра Живицы к покушению на убийство Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова.
Сегодня Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу.
Суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта, — пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
С учетом вынесенного приговора в сентябре 2021 Анатолия Быкова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. За истечением срока давности за подстрекательство к покушению на убийство он был освобожден.
На прошлой неделе суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству Владимира Филиппова в 1998 году. Теперь общий срок, который Анатолию Быкову предстоит провести в колонии строгого режима, составляет 20 лет.
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