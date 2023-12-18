Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
89,69
98,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову

Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Весной предпринимателя признали виновным в подстрекательствах в 2004 своего знакомого Александра Живицы к покушению на убийство Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова.

#НОВОСТИ
Сегодня Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу. 
Суд апелляционной инстанции признал необоснованными доводы стороны защиты о невиновности Быкова, в том числе незаконном возбуждении уголовного дела и направлении его в суд, отсутствии доказательств и нарушении закона при принятии судебного акта, — пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры. 
Приговор вступил в законную силу. 
 
С учетом вынесенного приговора в сентябре 2021 Анатолия Быкова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. За истечением срока давности за подстрекательство к покушению на убийство он был освобожден.
 
На прошлой неделе суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству Владимира Филиппова в 1998 году. Теперь общий срок, который Анатолию Быкову предстоит провести в колонии строгого режима, составляет 20 лет.
 
Читайте также:

Состоялись прения по третьему уголовному делу в отношении Анатолия Быкова, в котором его обвиняют в подстрекательстве к убийству криминального авторитета Филиппова, совершенного в 1998.

 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Мы дарим признание! — какой была премия «Человек года-2023»Мы дарим признание! — какой была премия «Человек года-2023»
  • Красноярск ожидает возвращение морозов к концу выходныхКрасноярск ожидает возвращение морозов к концу выходных
  • Экспорт зерна из Красноярского края вырос втроеЭкспорт зерна из Красноярского края вырос втрое
  • Старые тоннели красноярского метро передадут в собственность краяСтарые тоннели красноярского метро передадут в собственность края
  • Предприниматели перешли от риск-менеджмента к шанс-менеджментуПредприниматели перешли от риск-менеджмента к шанс-менеджменту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.